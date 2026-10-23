https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/dev-tayfun-tayvani-etkisi-altina-aldi-yaklasik-bin-ucus-iptal-edildi-1109800619.html
Dev tayfun Tayvan'ı etkisi altına aldı: Yaklaşık bin uçuş iptal edildi
Dev tayfun Tayvan'ı etkisi altına aldı: Yaklaşık bin uçuş iptal edildi
Sputnik Türkiye
Tayvan kıyılarında etkisini artıran Champi Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. Yaklaşık bin 300 kişi tahliye edilirken 979 uçuş... 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T15:54+0300
2026-10-23T15:54+0300
2026-10-23T15:54+0300
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tayvan
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meteoroloji
asya & pasifik
tayfun
uçuş iptal
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Pasifik Okyanusu'nda bu yılın en güçlü fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçen Champi Tayfunu, Tayvan'da hayatı olumsuz etkiledi. Tayfunun yaklaşması üzerine ülkenin büyük bölümünde okullar ve kamu kurumları kapatılırken hava ulaşımında yüzlerce sefer iptal edildi.Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), tayfunun adanın yaklaşık 220 kilometre doğusunda bulunduğunu ve merkezine yakın bölgelerde rüzgar hızının saatte 191 kilometreye ulaştığını açıkladı.Yetkililer, tayfun nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 94 kişinin yaralandığını ve dağlık bölgelerde yaşayan yaklaşık bin 300 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.979 uçuş iptal edildiTayfunun yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde 262 iç hat ve 717 dış hat uçuşu olmak üzere toplam 979 sefer iptal edildi. Finans piyasaları kapatılırken okullar ve kamu kurumları da büyük ölçüde tatil edildi.Kıyı bölgelerinde yaşayanlara cep telefonları üzerinden acil uyarılar gönderildi. Rüzgar hızının saatte 150 kilometreyi aşabileceği belirtilerek halktan güvenli alanlara sığınmaları istendi.Taipei çevresindeki dağlık bölgelerde ise 90 santimetreye kadar yağış beklendiği açıklandı.Kuzeydoğudaki Yilan bölgesinde sel tehlikesine karşı kum torbaları dağıtıldı. Kurtarma botları ve amfibi araçlar hazır bekletilirken gerektiğinde askeri birliklerin tahliye çalışmalarına katılacağı belirtildi.Tayfunun etkisi iki gün sürebilirMeteoroloji uzmanları, tayfunun etki alanının Tayvan'ın büyük bölümünü kapsadığını ve şiddetli hava koşullarının yaklaşık iki gün sürebileceğini bildirdi.Gücünü kaybetmeye başlayan Champi'nin adanın kuzeydoğu kıyılarından geçerek Çin kıyılarına yönelmesi ve ardından Japonya'nın güneyine ulaşması bekleniyor.Yetkililer, tayfunun yön değiştirmesi veya yavaşlaması durumunda doğrudan Tayvan'a ulaşma ihtimalinin devam ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/suudi-arabistanda-pes-pese-erteleme-kararlari-iki-uluslararasi-forum-2027ye-ertelendi-1109799445.html
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tayvan, taipei, japonya, meteoroloji, asya & pasifik, tayfun, uçuş iptal
tayvan, taipei, japonya, meteoroloji, asya & pasifik, tayfun, uçuş iptal
Dev tayfun Tayvan'ı etkisi altına aldı: Yaklaşık bin uçuş iptal edildi
Tayvan kıyılarında etkisini artıran Champi Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 94 kişi yaralandı. Yaklaşık bin 300 kişi tahliye edilirken 979 uçuş iptal edildi. Yetkililer, saatte 191 kilometreye ulaşan rüzgarların etkili olduğu tayfunun doğrudan karaya ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Pasifik Okyanusu'nda bu yılın en güçlü fırtınalarından biri olarak kayıtlara geçen Champi Tayfunu, Tayvan'da hayatı olumsuz etkiledi. Tayfunun yaklaşması üzerine ülkenin büyük bölümünde okullar ve kamu kurumları kapatılırken hava ulaşımında yüzlerce sefer iptal edildi.
Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), tayfunun adanın yaklaşık 220 kilometre doğusunda bulunduğunu ve merkezine yakın bölgelerde rüzgar hızının saatte 191 kilometreye ulaştığını açıkladı.
Yetkililer, tayfun nedeniyle 1 kişinin öldüğünü, 94 kişinin yaralandığını ve dağlık bölgelerde yaşayan yaklaşık bin 300 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.
Tayfunun yaklaşmasıyla birlikte ülke genelinde 262 iç hat ve 717 dış hat uçuşu olmak üzere toplam 979 sefer iptal edildi. Finans piyasaları kapatılırken okullar ve kamu kurumları da büyük ölçüde tatil edildi.
Kıyı bölgelerinde yaşayanlara cep telefonları üzerinden acil uyarılar gönderildi. Rüzgar hızının saatte 150 kilometreyi aşabileceği belirtilerek halktan güvenli alanlara sığınmaları istendi.
Taipei çevresindeki dağlık bölgelerde ise 90 santimetreye kadar yağış beklendiği açıklandı.
Kuzeydoğudaki Yilan bölgesinde sel tehlikesine karşı kum torbaları dağıtıldı. Kurtarma botları ve amfibi araçlar hazır bekletilirken gerektiğinde askeri birliklerin tahliye çalışmalarına katılacağı belirtildi.
Tayfunun etkisi iki gün sürebilir
Meteoroloji uzmanları, tayfunun etki alanının Tayvan'ın büyük bölümünü kapsadığını ve şiddetli hava koşullarının yaklaşık iki gün sürebileceğini bildirdi.
Gücünü kaybetmeye başlayan Champi'nin adanın kuzeydoğu kıyılarından geçerek Çin kıyılarına yönelmesi ve ardından Japonya'nın güneyine ulaşması bekleniyor.
Yetkililer, tayfunun yön değiştirmesi veya yavaşlaması durumunda doğrudan Tayvan'a ulaşma ihtimalinin devam ettiğini belirtti.