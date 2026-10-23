https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-gelen-disisleri-bakanlarini-kabul-etti-1109811833.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen 7 ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T20:16+0300

2026-10-23T20:16+0300

2026-10-23T20:52+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

dış politika

dış ticaret

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109811676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_685630d73e3cf5c8709d8b3d0fade01a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/hakan-fidan-mekke-ittifaki-bolgesel-guvenligi-barisi-ve-refahi-korumak-icin-kuruldu--1109789659.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dış politika, dış ticaret, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan