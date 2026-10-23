https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cumhurbaskani-erdogan-turkiyeye-gelen-disisleri-bakanlarini-kabul-etti-1109811833.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen 7 ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. 23.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-23T20:16+0300
2026-10-23T20:16+0300
2026-10-23T20:52+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/hakan-fidan-mekke-ittifaki-bolgesel-guvenligi-barisi-ve-refahi-korumak-icin-kuruldu--1109789659.html
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türkiye, dış politika, dış ticaret, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
türkiye, dış politika, dış ticaret, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti
20:16 23.10.2026 (güncellendi: 20:52 23.10.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen 7 ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, R4 (Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan) ile İtalya'nın katılımıyla düzenlenen R4+E3 (İngiltere, Almanya, Fransa) Dışişleri Bakanları Toplantıları kapsamında Türkiye'ye gelen dışişleri bakanlarını kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yer aldı.