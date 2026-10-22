https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/alihan-kuris-suc-orgutu-sorusturmasi-19-kisi-tutuklandi-1109781486.html
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması: 19 kişi tutuklandı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması: 19 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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organize suç örgütü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması nedir?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri incelenirken, şirketler üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık işlemlere ilişkin tespitlere yer verildi. Öte yandan, Amasya'da bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildiği bildirildi. Savcılığın, şüphelilerin finansal bağlantılarını, şirket ve derneklerle ilişkilerini ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının hareketlerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi. Cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin bazı iddiaların da tanık ifadeleri kapsamında incelendiği belirtildi.Soruşturma nasıl başladı?Soruşturma kapsamında ağustos ayında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş de yer aldı. Kuriş, suçlamaları reddetti. Savcılık, soruşturmanın dini faaliyetlerle değil, şüpheli mali işlemlerle ilgili olduğunu bildirdi. İncelemelerde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 32 şirketin yapıyla mali ve ticari bağlantılarının bulunduğu değerlendirildi. MASAK raporunda 100 milyar lirayı aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı iddiası da yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise operasyonun uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirterek, cemaatin faaliyetlerinin 2016'dan sonra daha gizli yürütülmeye başladığını öne sürdü.Alihan Kuriş kimdir?Alihan Kuriş, 28 Temmuz 1982'de İstanbul'da doğdu. Yüksek mimar ve iş insanı olan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan'ın anne tarafından torunu ve Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni olarak biliniyor. Denizolgun'un 2016'daki vefatının ardından cemaatin liderliğini üstlendiği bilinen Kuriş, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/alihan-kuris-suc-orgutune-yeni-dalga-operasyon-12-ilde-22-supheli-gozaltina-alindi-1109655643.html
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alihan kuriş, suç örgütü, organize suç örgütü, suç kaydı
alihan kuriş, suç örgütü, organize suç örgütü, suç kaydı
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması: 19 kişi tutuklandı
23:17 22.10.2026 (güncellendi: 23:40 22.10.2026)
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19’u tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 24'ü sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması nedir?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri incelenirken, şirketler üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık işlemlere ilişkin tespitlere yer verildi.
Öte yandan, Amasya'da bir kuyumcu dükkanında yapılan aramada, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildiği bildirildi. Savcılığın, şüphelilerin finansal bağlantılarını, şirket ve derneklerle ilişkilerini ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının hareketlerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.
Cemaatin önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin bazı iddiaların da tanık ifadeleri kapsamında incelendiği belirtildi.
Soruşturma nasıl başladı?
Soruşturma kapsamında ağustos ayında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında, Süleymancılar cemaati lideri Alihan Kuriş de yer aldı. Kuriş, suçlamaları reddetti. Savcılık, soruşturmanın dini faaliyetlerle değil, şüpheli mali işlemlerle ilgili olduğunu bildirdi. İncelemelerde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 32 şirketin yapıyla mali ve ticari bağlantılarının bulunduğu değerlendirildi. MASAK raporunda 100 milyar lirayı aşan tutarın yurt dışına çıkarıldığı iddiası da yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise operasyonun uzun süredir yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiğini belirterek, cemaatin faaliyetlerinin 2016'dan sonra daha gizli yürütülmeye başladığını öne sürdü.
Alihan Kuriş, 28 Temmuz 1982'de İstanbul'da doğdu. Yüksek mimar ve iş insanı olan Kuriş, Süleyman Hilmi Tunahan'ın anne tarafından torunu ve Arif Ahmet Denizolgun'un yeğeni olarak biliniyor. Denizolgun'un 2016'daki vefatının ardından cemaatin liderliğini üstlendiği bilinen Kuriş, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.