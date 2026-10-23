https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cinin-2-bin-200-yillik-lanetli-ordusunda-parmak-izleri-bulundu-1109785908.html

Çin'in 2 bin 200 yıllık 'lanetli ordusunda' parmak izleri bulundu

Çin'in 2 bin 200 yıllık 'lanetli ordusunda' parmak izleri bulundu

Sputnik Türkiye

Çin'in ilk imparatoru Çin Şi Huang'ın mezarını korumak için yapılan 2 bin 200 yıllık Terakota Ordusu'nda dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Heykeller... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T08:01+0300

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Çin'in dünyaca ünlü Terakota Ordusu, yaklaşık 2 bin 200 yıl sonra yeni bir arkeolojik keşifle gündeme geldi. Binlerce gerçek boyutlu asker heykelinden oluşan antik ordunun üzerinde bulunan parmak izleri, heykellerin kimler tarafından üretildiğine ilişkin bugüne kadar kabul gören varsayımları sorgulatıyor.Journal of Cultural Heritage dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, heykellerin üretiminde yalnızca yetişkin erkeklerin değil, kadınların ve 15 yaşından küçük çocukların da görev almış olması mümkün. Bilim insanları, heykellerin yüzeyinde korunan parmak izlerinden hareketle antik Çin'deki iş gücünün yapısını incelemeye çalıştı.Araştırma, Şian'daki Mozole Alanı Müzesi'nden Xiaoxi Li liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirildi. Çalışmada, Terakota Ordusu'nun belirli bir bölümündeki 36 heykel üzerinde bulunan 79 parmak izi analiz edildi.Terakota Ordusu'nda 2 bin 200 yıllık parmak izleri bulunduTerakota Ordusu, MÖ 3. yüzyılda Çin'in ilk imparatoru Çin Şi Huang'ın (Qin Shi Huang) mezarını korumak amacıyla bugünkü Şian kenti yakınlarında inşa edildi.Binlerce gerçek boyutlu pişmiş toprak heykelden oluşan ordu; askerleri, atları ve savaş arabalarını tasvir ediyor. Heykeller, dönemin askeri düzeni, sanat anlayışı ve üretim tekniklerine ilişkin önemli bilgiler sunuyor.Bugüne kadar heykellerin üretiminde ağırlıklı olarak yetişkin erkek işçilerin çalıştığı düşünülüyordu. Ancak heykellerin yüzeylerinde korunan parmak izleri, üretim sürecinin sanılandan daha geniş bir iş gücüne dayanmış olabileceğini gösteriyor.Bilim insanları 36 heykeldeki 79 parmak izini incelediAraştırmacılar, Terakota Ordusu'nun 1. Çukuru'ndaki T23 Birimi'nde bulunan 36 heykeli incelemeye aldı.Heykellerin kolları, zırhları ve başları gibi farklı bölümlerinde toplam 79 parmak izi tespit edildi. Bilim insanları, bu izlerdeki kabartılı çizgiler arasındaki mesafeleri ölçerek izleri bırakan kişilerin olası yaş gruplarını belirlemeye çalıştı.Parmak izi çizgileri arasındaki mesafe, adli antropoloji ve biyolojik profil çalışmalarında yaş gruplarına ilişkin istatistiksel değerlendirmelerde kullanılabiliyor. Bununla birlikte bu yöntem, tek başına bir kişinin yaşını veya biyolojik cinsiyetini kesin olarak belirlemiyor.Parmak izlerinin yüzde 22,3'ü çocuklara ait olabilirAraştırmanın en dikkat çekici sonucu, parmak izlerinin yalnızca yetişkin erkeklerle ilişkilendirilememesi oldu.Bilim insanlarının kullandığı modelin sonuçlarına göre, incelenen izlerin olası dağılımı şöyle:Kaynak: Aktarılan Journal of Cultural Heritage araştırmasının model tahminleri. Oranlar, Terakota Ordusu'nun bütün iş gücünü değil, incelenen parmak izlerinin sınıflandırmasını gösteriyor.Parmak izlerinin tahmini dağılımıYetişkin erkekler%45Yetişkin kadınlar%32,715 yaşından küçük çocuklar%22,3Bu sonuçlar, Terakota Ordusu'nun üretiminde kadınların ve çocukların da yer almış olabileceğine işaret ediyor. Ancak söz konusu yüzdeler, heykelleri yapan kişilerin kesin nüfus dağılımını göstermiyor.Araştırmacılar, bulguların antik Çin'deki iş gücü organizasyonu ve toplumsal roller hakkında yeni sorular ortaya çıkardığını belirtiyor.Antik Çin'de kadınlar ve çocuklar da mı çalıştırıldı?Yeni araştırma, Çin Şi Huang dönemindeki büyük ölçekli üretim faaliyetlerine ilişkin önemli bir tartışmayı gündeme taşıdı.Terakota Ordusu gibi binlerce heykelin üretildiği bir projede farklı yaş gruplarından ve cinsiyetlerden kişilerin görev almış olması, dönemin iş gücü organizasyonunun daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini düşündürüyor.Bununla birlikte, parmak izlerinin çocuklara ait olabileceği yönündeki bulgu, bu kişilerin hangi koşullarda çalıştığını veya zorla çalıştırılıp çalıştırılmadığını tek başına ortaya koymuyor.Keşif Terakota Ordusu'nun tarihini değiştirebilir mi?Bilim insanları, araştırmanın kapsamına ilişkin önemli bir sınırlamaya da dikkat çekiyor. İncelenen T23 Birimi, Terakota Ordusu'nun bulunduğu 1. Çukur'un yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.Dolayısıyla 36 heykelden elde edilen 79 parmak izi, binlerce heykelin tamamının üretiminde görev alan kişileri temsil etmeyebilir. Ayrıca aynı kişinin birden fazla iz bırakmış olması ihtimali, sonuçların değerlendirilmesinde önem taşıyor.Araştırmacılar, farklı kazı alanlarında ve daha fazla heykel üzerinde gerçekleştirilecek incelemelerin, antik Çin'deki üretim süreçlerini ve iş gücünün demografik yapısını daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarabileceğini değerlendiriyor.2 bin 200 yıl boyunca pişmiş toprak yüzeylerde korunan parmak izleri, dünyanın en ünlü arkeolojik alanlarından birinde, heykellerin ardındaki insanların kimliğine ilişkin yeni ipuçları sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/troyada-tarihi-kesif-ilk-kez-2-bin-800-yillik-kemik-flut-gun-yuzune-cikarildi-1109758940.html

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