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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/cinden-dogum-oranlarini-artirma-hamlesi-ailelere-konut-sosyal-guvenlik-destekleri-1109807837.html
Çin'den doğum oranlarını artırma hamlesi: Ailelere konut, sosyal güvenlik destekleri
Çin'den doğum oranlarını artırma hamlesi: Ailelere konut, sosyal güvenlik destekleri
Sputnik Türkiye
Nüfusu 2025'te üst üste dördüncü yıl gerileyen Çin, rekor düşük doğum oranlarıyla mücadele için evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk bakımı ve eğitim alanlarındaki politikalarını gözden geçirmeye hazırlanıyor.
2026-10-23T17:33+0300
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Çin hükümeti, ülkede düşen doğum oranlarını durdurmak ve yeni doğan bebek sayısını istikrara kavuşturmak amacıyla ailelere yönelik desteği artırmayı planlıyor. Çin Devlet Konseyi, cuma günü yaptığı açıklamada, evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme ve eğitim alanlarındaki politikaların geliştirilmesi, vergi düzenlemeleri, sosyal güvenlik ve konut politikalarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.Hükümet, bu adımlarla "doğum dostu bir toplum" oluşturmayı hedefliyor.Çin'in nüfusu 2025'te üst üste dördüncü yıl düşüş kaydetti. Uzmanlar, bu gerilemenin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceği uyarısında bulunuyor.Resmi verilere göre ülkede evlilik kayıtları da 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 7.5 azaldı. Evlilik sayısındaki gerileme, doğum oranlarını artırmaya çalışan yönetimin karşı karşıya olduğu demografik sorunları daha da belirgin hale getiriyor.Önce 2, sonra 3 çocukÇin, 30 yılı aşkın süre uyguladığı ‘tek çocuk politikasının’ ardından son on yılda doğumları teşvik etmeye yönelik çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/cinde-nufusu-artirmak-icin-en-yaygin-dogum-kontrol-yontemine-yuksek-vergi-1101916312.html
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çin, bebek, nüfus
çin, bebek, nüfus

Çin'den doğum oranlarını artırma hamlesi: Ailelere konut, sosyal güvenlik destekleri

17:33 23.10.2026
© AP Photo / Vincent ThianÇin bebek
Çin bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2026
© AP Photo / Vincent Thian
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Nüfusu 2025'te üst üste dördüncü yıl gerileyen Çin, rekor düşük doğum oranlarıyla mücadele için evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk bakımı ve eğitim alanlarındaki politikalarını gözden geçirmeye hazırlanıyor.
Çin hükümeti, ülkede düşen doğum oranlarını durdurmak ve yeni doğan bebek sayısını istikrara kavuşturmak amacıyla ailelere yönelik desteği artırmayı planlıyor. Çin Devlet Konseyi, cuma günü yaptığı açıklamada, evlilik, çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme ve eğitim alanlarındaki politikaların geliştirilmesi, vergi düzenlemeleri, sosyal güvenlik ve konut politikalarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.
Hükümet, bu adımlarla "doğum dostu bir toplum" oluşturmayı hedefliyor.
Çin'in nüfusu 2025'te üst üste dördüncü yıl düşüş kaydetti. Uzmanlar, bu gerilemenin önümüzdeki yıllarda da devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
Resmi verilere göre ülkede evlilik kayıtları da 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 7.5 azaldı. Evlilik sayısındaki gerileme, doğum oranlarını artırmaya çalışan yönetimin karşı karşıya olduğu demografik sorunları daha da belirgin hale getiriyor.

Önce 2, sonra 3 çocuk

Çin, 30 yılı aşkın süre uyguladığı ‘tek çocuk politikasının’ ardından son on yılda doğumları teşvik etmeye yönelik çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda:
1980'in 'tek çocuk' politikası bırakılıp 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarıldı
Ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi
Tüp bebek tedavilerinde indirimler sağlandı
Ek çocuklar için çocuk yardımları) verilmeye başlandı
Bazı yerel yönetimler, evlenen çiftlere ek ücretli izin tanımaya başladı
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