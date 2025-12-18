https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/cinde-nufusu-artirmak-icin-en-yaygin-dogum-kontrol-yontemine-yuksek-vergi-1101916312.html

Çin’de nüfusu artırmak için en yaygın doğum kontrol yöntemine yüksek vergi

Çin, düşen doğum oranlarını tersine çevirmek amacıyla prezervatif ve diğer doğum kontrol ürünlerine yüksek vergi uygulamaya hazırlanıyor. 1 Ocak’tan itibaren söz konusu ürünler, yüzde 13 oranında KDV'ye tabi olacak.

Bu adımla birlikte, Çin’de yaklaşık 30 yıldır ilk kez doğum kontrol ürünlerinden KDV alınmış olacak. Prezervatif, doğum kontrol hapları başta olmak üzere bu ürünler, ülke genelinde KDV sisteminin yürürlüğe girdiği 1993’ten bu yana vergiden muaf tutuluyordu.‘Nüfus politikası açısından sembolik’Söz konusu düzenleme, 2024’te kabul edilen ve Çin’in vergi sistemini yeniden yapılandırmayı hedefleyen KDV yasasında yer aldı. KDV, Çin’in toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.Uzmanlara göre düzenleme, yalnızca mali değil aynı zamanda ‘nüfus politikası açısından sembolik bir anlam’ taşıyor.Önce 2, sonra 3 çocukÇin, 30 yılı aşkın süre uyguladığı ‘tek çocuk politikasının’ ardından son on yılda doğumları teşvik etmeye yönelik çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda:Ancak prezervatif ve doğum kontrol ürünlerinin pahalanacak olması, sosyal medyada alaycı tepkilere yol açtı. Weibo’da bir kullanıcı, 'Modern toplumda ne oluyor? Sırf çocuk yapalım diye işi uç noktalara taşıyorlar' ifadelerini kullandı.Evlilik ve çocuk bakımına vergi teşviğiYeni KDV yasası, çocuk bakımı hizmetleri ve 'evlilik amaçlı tanıştırma hizmetleri' için ise vergi indirimi içeriyor.Çin hükümeti bu yıl ayrıca, ülke genelindeki ilk çocuk bakım destek programı için 90 milyar yuan ayırdı. Program kapsamında üç yaş altındaki her çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan destek sağlanıyor. Hükümet, doğumla ilgili tüm sağlık giderlerinin de ulusal sağlık sigortası kapsamına alınacağını duyurdu.Teşvikler yeterli olmadıTüm bu adımlara rağmen doğum oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı. 2024’te doğum oranı, binde 6.77 olarak kaydedildi. Bu oran, 2023’e kıyasla hafif bir artışa işaret etse de tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldı.Yaşlanan nüfus nedeniyle artan ölüm oranları, Çin nüfusunun en az üç yıldır azalmasına yol açıyor.

