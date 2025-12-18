https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/cinde-nufusu-artirmak-icin-en-yaygin-dogum-kontrol-yontemine-yuksek-vergi-1101916312.html
Çin’de nüfusu artırmak için en yaygın doğum kontrol yöntemine yüksek vergi
Çin’de nüfusu artırmak için en yaygın doğum kontrol yöntemine yüksek vergi
Sputnik Türkiye
Çin, düşen doğum oranlarını tersine çevirmek amacıyla prezervatif ve diğer doğum kontrol ürünlerine yüksek vergi uygulamaya hazırlanıyor. 1 Ocak’tan itibaren söz konusu ürünler, yüzde 13 oranında KDV'ye tabi olacak.
2025-12-18T12:58+0300
2025-12-18T12:58+0300
2025-12-18T12:58+0300
dünya
çin
nüfus
doğum
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101915442_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ba3c3ffaf30bce6285e8733c563b32e3.jpg
Bu adımla birlikte, Çin’de yaklaşık 30 yıldır ilk kez doğum kontrol ürünlerinden KDV alınmış olacak. Prezervatif, doğum kontrol hapları başta olmak üzere bu ürünler, ülke genelinde KDV sisteminin yürürlüğe girdiği 1993’ten bu yana vergiden muaf tutuluyordu.‘Nüfus politikası açısından sembolik’Söz konusu düzenleme, 2024’te kabul edilen ve Çin’in vergi sistemini yeniden yapılandırmayı hedefleyen KDV yasasında yer aldı. KDV, Çin’in toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.Uzmanlara göre düzenleme, yalnızca mali değil aynı zamanda ‘nüfus politikası açısından sembolik bir anlam’ taşıyor.Önce 2, sonra 3 çocukÇin, 30 yılı aşkın süre uyguladığı ‘tek çocuk politikasının’ ardından son on yılda doğumları teşvik etmeye yönelik çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda:Ancak prezervatif ve doğum kontrol ürünlerinin pahalanacak olması, sosyal medyada alaycı tepkilere yol açtı. Weibo’da bir kullanıcı, 'Modern toplumda ne oluyor? Sırf çocuk yapalım diye işi uç noktalara taşıyorlar' ifadelerini kullandı.Evlilik ve çocuk bakımına vergi teşviğiYeni KDV yasası, çocuk bakımı hizmetleri ve 'evlilik amaçlı tanıştırma hizmetleri' için ise vergi indirimi içeriyor.Çin hükümeti bu yıl ayrıca, ülke genelindeki ilk çocuk bakım destek programı için 90 milyar yuan ayırdı. Program kapsamında üç yaş altındaki her çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan destek sağlanıyor. Hükümet, doğumla ilgili tüm sağlık giderlerinin de ulusal sağlık sigortası kapsamına alınacağını duyurdu.Teşvikler yeterli olmadıTüm bu adımlara rağmen doğum oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı. 2024’te doğum oranı, binde 6.77 olarak kaydedildi. Bu oran, 2023’e kıyasla hafif bir artışa işaret etse de tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldı.Yaşlanan nüfus nedeniyle artan ölüm oranları, Çin nüfusunun en az üç yıldır azalmasına yol açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251214/cin-dogum-masraflarini-ucretsiz-yapiyor-1101787221.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/12/1101915442_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_5ef4875ae5cebaac01169cf3f75972ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çin, doğum, prezervatif, kondom, vergi, kdv, doğum ücretleri, nüfus artışı, doğum teşvikleri, dünya, dünya haberleri
çin, doğum, prezervatif, kondom, vergi, kdv, doğum ücretleri, nüfus artışı, doğum teşvikleri, dünya, dünya haberleri
Çin’de nüfusu artırmak için en yaygın doğum kontrol yöntemine yüksek vergi
Çin, düşen doğum oranlarını tersine çevirmek amacıyla prezervatif ve diğer doğum kontrol ürünlerine yüksek vergi uygulamaya hazırlanıyor. 1 Ocak’tan itibaren söz konusu ürünler, yüzde 13 oranında KDV tabi olacak.
Bu adımla birlikte, Çin’de yaklaşık 30 yıldır ilk kez doğum kontrol ürünlerinden KDV alınmış olacak. Prezervatif, doğum kontrol hapları başta olmak üzere bu ürünler, ülke genelinde KDV sisteminin yürürlüğe girdiği 1993’ten bu yana vergiden muaf tutuluyordu.
‘Nüfus politikası açısından sembolik’
Söz konusu düzenleme, 2024’te kabul edilen ve Çin’in vergi sistemini yeniden yapılandırmayı hedefleyen KDV yasasında yer aldı. KDV, Çin’in toplam vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor.
Uzmanlara göre düzenleme, yalnızca mali değil aynı zamanda ‘nüfus politikası açısından sembolik bir anlam’ taşıyor.
Çin, 30 yılı aşkın süre uyguladığı ‘tek çocuk politikasının’ ardından son on yılda doğumları teşvik etmeye yönelik çeşitli adımlar atıyor. Bu kapsamda:
1980'in ‘tek çocuk’ politikası bırakılıp 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarıldı
Ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin verildi
Tüp bebek (IVF) tedavilerinde indirimler sağlandı
Ek çocuklar için çocuk yardımları) verilmeye başlandı
Bazı yerel yönetimler, evlenen çiftlere ek ücretli izin tanımaya başladı
Ancak prezervatif ve doğum kontrol ürünlerinin pahalanacak olması, sosyal medyada alaycı tepkilere yol açtı. Weibo’da bir kullanıcı, 'Modern toplumda ne oluyor? Sırf çocuk yapalım diye işi uç noktalara taşıyorlar' ifadelerini kullandı.
Evlilik ve çocuk bakımına vergi teşviği
Yeni KDV yasası, çocuk bakımı hizmetleri ve 'evlilik amaçlı tanıştırma hizmetleri' için ise vergi indirimi içeriyor.
Çin hükümeti bu yıl ayrıca, ülke genelindeki ilk çocuk bakım destek programı için 90 milyar yuan ayırdı. Program kapsamında üç yaş altındaki her çocuk için yıllık 3 bin 600 yuan destek sağlanıyor. Hükümet, doğumla ilgili tüm sağlık giderlerinin de ulusal sağlık sigortası kapsamına alınacağını duyurdu.
Tüm bu adımlara rağmen doğum oranlarında kayda değer bir artış yaşanmadı. 2024’te doğum oranı, binde 6.77 olarak kaydedildi. Bu oran, 2023’e kıyasla hafif bir artışa işaret etse de tarihsel ortalamaların oldukça altında kaldı.
Yaşlanan nüfus nedeniyle artan ölüm oranları, Çin nüfusunun en az üç yıldır azalmasına yol açıyor.