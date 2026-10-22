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Putin: Kiev’in kaybettiği topraklar Rusya’nın tarih topraklarıdır
Putin: Kiev’in kaybettiği topraklar Rusya’nın tarih topraklarıdır
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’in herhangi bir 'toprak kaybından' söz etmesinin yersiz olduğunu belirterek, Donbass ve Novorossiya halkının Rusya... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T21:48+0300
2026-10-22T22:07+0300
dünya
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Putin, nihai bir barış anlaşmasına varmak amacıyla Ukrayna konusunda üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirterek, bu görüşmelerin amacının gelecekte hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenliğini güvence altına alacak mutabakatlara ulaşmak olacağını söyledi.Rus basınına konuşan Putin, Moskova'nın önümüzdeki günlerde çözüm sürecine ilişkin gelişmelerin nasıl şekilleneceğini yakından takip edeceğini belirtti. Rus liderin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kremlin-ukrayna-ve-avrupadan-diyaloga-gecis-iradesi-gormuyoruz-1109767774.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, novorossiya, donbass
vladimir putin, rusya, ukrayna, kiev, novorossiya, donbass

Putin: Kiev’in kaybettiği topraklar Rusya’nın tarih topraklarıdır

21:48 22.10.2026 (güncellendi: 22:07 22.10.2026)
© Sputnik / POOLRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev’in herhangi bir 'toprak kaybından' söz etmesinin yersiz olduğunu belirterek, Donbass ve Novorossiya halkının Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandığını ifade etti. Putin, Rusya’nın Avrupa ile savaşa hazırlanmadığını da vurguladı.
Putin, nihai bir barış anlaşmasına varmak amacıyla Ukrayna konusunda üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduklarını belirterek, bu görüşmelerin amacının gelecekte hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenliğini güvence altına alacak mutabakatlara ulaşmak olacağını söyledi.
Rus basınına konuşan Putin, Moskova'nın önümüzdeki günlerde çözüm sürecine ilişkin gelişmelerin nasıl şekilleneceğini yakından takip edeceğini belirtti. Rus liderin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Mevcut Ukrayna yönetimi, tüm dünyanın kendilerine para ödemesi, onlar adına savaşması ve silah tedarik etmesi gerektiğine inanıyor.
Rusya önüne koyduğu görevleri yerine getirecek ve Özel Askeri Operasyon'un tüm hedeflerine eksiksiz ulaşılacaktır.
Ukraynalılar sokaklardan sahipsiz köpekler gibi toplanıp zorla cepheye sürülüyor. Bu durum, Ukrayna ordusundaki savaşma motivasyonunu ciddi şekilde düşürüyor. Ülkede sadece resmi verilere göre yarım milyon asker kaçağı bulunuyor; ancak gerçek sayı bunun çok daha üzerinde.
Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerçeğe aykırı ve imkansız olduğu artık herkes tarafından net bir şekilde görülmüştür.
Kiev'in kaybettiği bölgeler "kendi toprakları" değil, Rusya'nın tarihi topraklarıdır. Donbass ve Novorossiya halkları Rusya ile yeniden birleşme yönünde oy kullandığı için Kiev'in herhangi bir toprak kaybından söz etmesi anlamsızdır. Esasen toprak meselesi, Avrupa'daki Rusya karşıtlarının ülkemize yönelik bir karalama kampanyası başlatması ve sözde bir tehditten dem vurması için yalnızca bir bahane olmuştur.
Avrupa ülkelerinde Rusya ile olası bir savaşa hazırlık yapıldığına dair yürütülen tartışmalar tam bir siyasi şizofrenidir. Rusya'nın Avrupa ile savaşmak gibi bir planı veya hazırlığı yok; aynı şekilde Avrupa halkları da Rusya ile savaşmak istemiyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
DÜNYA
Kremlin: Ukrayna ve Avrupa'dan diyaloğa geçiş iradesi görmüyoruz
13:47
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