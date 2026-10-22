https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trump-iranla-muzakere-yapmiyoruz-yakinda-bir-seyler-olacak-1109757921.html

Trump: İran'la müzakere yapmıyoruz, yakında bir şeyler olacak

Trump: İran'la müzakere yapmıyoruz, yakında bir şeyler olacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere yürütmediklerini belirterek 'Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak' dedi. İran'a yönelik saldırıları savunan... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:03+0300

2026-10-22T10:03+0300

2026-10-22T10:03+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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ABD Başkanı Donald Trump, South Carolina'da düzenlenen seçim mitinginin ardından havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.İran'la müzakere yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Trump, “İran'la müzakere yaptığımızı düşünmüyorum. Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak. Birçok insan seçimlerden sonra olacağını düşünüyor, ne olacağını göreceğiz” yanıtını verdi.Trump, mitingdeki konuşmasında ise İran'la yaşanan gerilimin yakında sona ereceğini belirterek, “Şimdi (bölgeden) ayrılabiliriz ancak (saldırıların) etkisi uzun süre kalsın istiyoruz” ifadelerini kullandı.Trump: İran'da yaptıklarımız en iyi işlerden biriİran'la savaşa girme kararından pişmanlık duymadığını söyleyen Trump, “Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik” dedi.Önceki ABD başkanlarının İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için adım atmadığını savunan Trump, kendisinin savaşa girmemesi halinde Tahran'ın çoktan nükleer silaha sahip olacağını ve bu silahı kullanacağını ileri sürdü.Trump, okyanusların adını değiştirmeyi de gündeme getirdiÖte yandan Trump, konuşması sırasında Atlantik veya Pasifik okyanuslarından birine “Trump” ya da “Amerika” adının verilmesini istediğini söyledi.Atlantik Okyanusu'nun adını değiştirme konusunu ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirten Trump, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai ile de bu konuyu görüştüğünü aktardı.Pichai'nin okyanusların birbirinden farklı olduğunu söyleyerek bu talepte bulunmamasını istediğini öne süren Trump, “Muhtemelen bu konuyu bırakacağım” dedi.Trump, esprili bir ifadeyle Pasifik Okyanusu'na “Amerikan Okyanusu” adının verilmesi halinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in kendisini arayacağını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/iran-devrim-muhafizlari-basra-korfezinde-petrol-transferi-yapan-4-gemi-vuruldu-1109756137.html

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