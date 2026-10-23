https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/ankarada-650-milyon-tllik-mal-varligina-aklama-sorusturmasi-1109787115.html

Ankara'da 650 milyon TL'lik mal varlığına aklama soruşturması

Ankara'da 650 milyon TL'lik mal varlığına aklama soruşturması

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket mercek altına... 23.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-23T08:42+0300

2026-10-23T08:42+0300

2026-10-23T08:42+0300

ekonomi̇

ankara

mali

cumhuriyet başsavcılığı

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099989946_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_954d0b5c5c4995d43f012a2ae3e2339f.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin incelendiği soruşturmada, toplam güncel değeri yaklaşık 650 milyon TL olan mal varlığı unsurları tespit edildi.Başsavcılığın açıklamasına göre, 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.Turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemler mercek altına alınırken çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulandı.Ankara'daki operasyonda 650 milyon TL'lik mal varlığı tespit edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin mali faaliyetleri ve mal varlıkları incelendi.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin yanı sıra çeşitli taşınmazlar, taşıtlar ve eğlence işletmeleri tespit edildi.Söz konusu 650 milyon TL, soruşturmada incelenen mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerini ifade ediyor. Bu tutarın tamamının suç geliri olduğu veya tamamına el konulduğu yönünde bir açıklama yapılmadı.Şirket devirlerinde şüpheli para hareketleri incelendiSoruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirmesi oldu.Mali incelemelerde, şirketlerin devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığına ilişkin bulgular tespit edildi. Ayrıca şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına dair kayıtlara ulaşıldı.Başsavcılığın değerlendirmesine göre, şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklik yapılmasına rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam etmesi, devir işlemlerinin gerçek niteliğine ilişkin şüpheleri güçlendirdi.Suç gelirlerinin aklanmasında hangi sektörler kullanıldı?Başsavcılığın açıklamasında, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı sektörlerdeki faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edilmiş olabileceği belirtildi.Soruşturma kapsamında özellikle turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence sektörlerindeki ticari işlemler incelendi.Mali incelemelerde, şirket devirleri ve bunlarla bağlantılı para hareketlerinin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanması amacıyla kullanılmış olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.Ancak bu değerlendirmeler soruşturma aşamasındaki tespitlere dayanıyor. Şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.Ankara merkezli operasyon: Çok sayıda adrese eş zamanlı baskınMali incelemelerin ardından Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyallere, belgelere ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.Operasyonda çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken gözaltına alınan kişilerin kesin sayısına ilişkin açıklamada ayrıntı verilmedi.Başsavcılık: Soruşturma çok yönlü sürdürülüyorAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ilgili birimler tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, incelenen şirketlerin mali kayıtları, devir işlemleri ve şüpheliler arasındaki bağlantılara ilişkin yeni tespitlerin değerlendirilmesi bekleniyor.Başsavcılık açıklamasında 650 milyon TL'lik mal varlığının tamamına el konulduğu veya şüphelilerin tutuklandığı yönünde bir bilgi yer almadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/altin-2-ayin-en-sert-kirilmasini-bu-sabah-yasadi-dusus-surecek-mi-1109786650.html

ankara

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, mali, cumhuriyet başsavcılığı, türkiye