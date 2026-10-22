https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/fon-sorusturmasinda-yeni-gozaltilar-sayi-31e-yukseldi-1109756098.html
Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: Sayı 31'e yükseldi
Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: Sayı 31'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 31'e yükseldi. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T09:29+0300
2026-10-22T09:29+0300
2026-10-22T09:39+0300
türki̇ye
fon
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
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fon, cumhuriyet başsavcılığı
fon, cumhuriyet başsavcılığı
Fon soruşturmasında yeni gözaltılar: Sayı 31'e yükseldi
09:29 22.10.2026 (güncellendi: 09:39 22.10.2026)
Ayrıntılar geliyor
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 31'e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.