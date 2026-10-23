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ABD'den Air France ve KLM'ye Irak hava sahası nedeniyle 425 bin dolar ceza
ABD'den Air France ve KLM'ye Irak hava sahası nedeniyle 425 bin dolar ceza
Sputnik Türkiye
ABD Ulaştırma Bakanlığı, Air France ve KLM'ye, yerdeki tehditlerden korunmak amacıyla belirlenen asgari irtifanın altında Irak hava sahasında uçuş yaptıkları gerekçesiyle toplam 425 bin dolar para cezası verdi.
2026-10-23T19:41+0300
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ABD, Fransız havayolu şirketi Air France ile Hollandalı KLM'ye, Irak hava sahasında uçuş güvenliğine ilişkin kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 425 bin dolar para cezası uyguladı.Reuters'ın haberine göre ABD Ulaştırma Bakanlığı, şirketlerin 2022'nin başından 2025'e kadar Delta Air Lines'ın koduyla gerçekleştirilen uçuşlarda, Irak hava sahasında izin verilen asgari irtifanın altına indiğini bildirdi.Bakanlık, söz konusu dönemde Air France'ın 30'dan fazla, KLM'nin ise 100'den fazla uçuşunun yasak kapsamındaki hava sahasından geçtiğini belirtti.60 gün içinde ödenecekABD Ulaştırma Bakanlığı, toplam 425 bin dolarlık cezanın 265 bin dolarının 60 gün içinde ödenmesini istedi. Kalan tutarın ise şirketlerin bir yıl içinde benzer bir ihlalde bulunması halinde tahsil edileceği bildirildi.FAA, çatışmaların, silahlı grupların faaliyetlerinin veya artan bölgesel gerilimlerin uçuş güvenliğini tehdit edebileceği yabancı hava sahalarında ABD'li operatörlerin uçuşlarını kısıtlayabiliyor. ABD'li bir havayolu şirketinin uçuş koduyla operasyon gerçekleştiren yabancı havayolları da bu yasaklara uymak zorunda.Air France ve KLM, ABD Ulaştırma Bakanlığına yaptıkları bildirimlerde, bölgedeki hava trafiğinin yoğunluğu ve çakışan trafik nedeniyle yerel hava trafik kontrolörlerinin pilotlardan doğrudan alçalma talimatı verdiğini veya uçakların daha yüksek irtifaya çıkmasına izin vermediğini savundu.
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klm, abd, air france, irak, haberler
ABD'den Air France ve KLM'ye Irak hava sahası nedeniyle 425 bin dolar ceza
19:41 23.10.2026 (güncellendi: 19:46 23.10.2026)
ABD Ulaştırma Bakanlığı, Air France ve KLM'ye, yerdeki tehditlerden korunmak gerekçesiyle belirlenen asgari irtifanın altında Irak hava sahasında uçuş yaptıkları için toplam 425 bin dolar para cezası verdi. Havayolu şirketleri ise hava trafik kontrolörlerinin talimatları nedeniyle irtifa değiştirmek zorunda kaldıklarını savundu.
ABD, Fransız havayolu şirketi Air France ile Hollandalı KLM'ye, Irak hava sahasında uçuş güvenliğine ilişkin kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 425 bin dolar para cezası uyguladı.
Reuters'ın haberine göre ABD Ulaştırma Bakanlığı, şirketlerin 2022'nin başından 2025'e kadar Delta Air Lines'ın koduyla gerçekleştirilen uçuşlarda, Irak hava sahasında izin verilen asgari irtifanın altına indiğini bildirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) altı yılı aşkın süredir yürürlükte olan kararı, Irak üzerinde 32 bin fitin (yaklaşık 9 bin 750 metre) altındaki irtifalarda uçuş yapılmasını yasaklıyor.
Bakanlık, söz konusu dönemde Air France'ın 30'dan fazla, KLM'nin ise 100'den fazla uçuşunun yasak kapsamındaki hava sahasından geçtiğini belirtti.
ABD Ulaştırma Bakanlığı, toplam 425 bin dolarlık cezanın 265 bin dolarının 60 gün içinde ödenmesini istedi. Kalan tutarın ise şirketlerin bir yıl içinde benzer bir ihlalde bulunması halinde tahsil edileceği bildirildi.
FAA, çatışmaların, silahlı grupların faaliyetlerinin veya artan bölgesel gerilimlerin uçuş güvenliğini tehdit edebileceği yabancı hava sahalarında ABD'li operatörlerin uçuşlarını kısıtlayabiliyor. ABD'li bir havayolu şirketinin uçuş koduyla operasyon gerçekleştiren yabancı havayolları da bu yasaklara uymak zorunda.
Air France ve KLM, ABD Ulaştırma Bakanlığına yaptıkları bildirimlerde, bölgedeki hava trafiğinin yoğunluğu ve çakışan trafik nedeniyle yerel hava trafik kontrolörlerinin pilotlardan doğrudan alçalma talimatı verdiğini veya uçakların daha yüksek irtifaya çıkmasına izin vermediğini savundu.