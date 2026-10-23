https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/29-ekimde-hangi-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-olacak-1109784768.html

29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?

Sputnik Türkiye

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve diğer ücretsiz hatlar açıklandı.

2026-10-23T07:20+0300

2026-10-23T07:20+0300

2026-10-23T07:20+0300

türki̇ye

başkentray

i̇zban

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

i̇zmir

i̇stanbul

ankara

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ücretsiz toplu taşıma kararı açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirli raylı sistem hatları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, üç büyükşehirde toplam 5 raylı sistem hattından ücretsiz yararlanılabilecek.Karar, başta Marmaray, Başkentray ve İZBAN olmak üzere İstanbul'daki bazı metro ve raylı sistem hatlarını da kapsıyor. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması, şehirlerdeki bütün toplu taşıma araçları için geçerli olmayacak.29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle:Söz konusu hatlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.İstanbul'da 29 Ekim'de Marmaray ve hangi metrolar ücretsiz?İstanbul'da 29 Ekim'de ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bakanlığa bağlı üç raylı sistem hattını kullanabilecek.Bunlar Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak açıklandı.Özellikle İstanbul'un iki yakası arasında ulaşım sağlayan Marmaray ile İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattında ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak.Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ücretsiz olacakAnkara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentray ücretsiz hizmet verecek. Kayaş ile Sincan arasında ulaşım sağlayan banliyö hattından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.İzmir'de ise ücretsiz ulaşım uygulaması İZBAN hattında geçerli olacak. Böylece İzmir'de banliyö ulaşımını tercih eden yolcular, Cumhuriyet Bayramı'nda söz konusu hattı ücretsiz kullanabilecek.Her iki şehirde de kararın kapsamı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirtilen raylı sistem hatlarıyla sınırlı bulunuyor.29 Ekim'de tüm toplu taşıma araçları ücretsiz mi?29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor. Ücretsiz ulaşım hakkı, kararda isimleri belirtilen beş raylı sistem hattı için geçerli olacak.Otobüs, metrobüs, tramvay, vapur ve belediyelerin işlettiği diğer metro hatları için ise ilgili yerel yönetimlerin ayrıca alacağı kararların takip edilmesi gerekiyor. Bu hatların tamamının ücretsiz olacağı yönünde bir düzenleme, aktarılan Cumhurbaşkanı kararında yer almıyor.29 Ekim ücretsiz toplu taşıma hatları: Şehir şehir liste29 Ekim 2026 Perşembe günü uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ve şehir içindeki etkinliklere katılırken belirtilen hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/meteoroloji-il-il-acikladi-istanbul-dahil-bircok-ilde-yagis-alarmi-verildi-1109783978.html

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başkentray, i̇zban, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, i̇zmir, i̇stanbul, ankara, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları