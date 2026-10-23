https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/29-ekimde-hangi-toplu-tasima-araclari-ucretsiz-olacak-1109784768.html
29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?
29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?
Sputnik Türkiye
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve diğer ücretsiz hatlar açıklandı.
2026-10-23T07:20+0300
2026-10-23T07:20+0300
2026-10-23T07:20+0300
türki̇ye
başkentray
i̇zban
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
i̇zmir
i̇stanbul
ankara
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ücretsiz toplu taşıma kararı açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirli raylı sistem hatları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, üç büyükşehirde toplam 5 raylı sistem hattından ücretsiz yararlanılabilecek.Karar, başta Marmaray, Başkentray ve İZBAN olmak üzere İstanbul'daki bazı metro ve raylı sistem hatlarını da kapsıyor. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması, şehirlerdeki bütün toplu taşıma araçları için geçerli olmayacak.29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle:Söz konusu hatlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.İstanbul'da 29 Ekim'de Marmaray ve hangi metrolar ücretsiz?İstanbul'da 29 Ekim'de ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bakanlığa bağlı üç raylı sistem hattını kullanabilecek.Bunlar Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak açıklandı.Özellikle İstanbul'un iki yakası arasında ulaşım sağlayan Marmaray ile İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattında ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak.Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ücretsiz olacakAnkara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentray ücretsiz hizmet verecek. Kayaş ile Sincan arasında ulaşım sağlayan banliyö hattından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.İzmir'de ise ücretsiz ulaşım uygulaması İZBAN hattında geçerli olacak. Böylece İzmir'de banliyö ulaşımını tercih eden yolcular, Cumhuriyet Bayramı'nda söz konusu hattı ücretsiz kullanabilecek.Her iki şehirde de kararın kapsamı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirtilen raylı sistem hatlarıyla sınırlı bulunuyor.29 Ekim'de tüm toplu taşıma araçları ücretsiz mi?29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor. Ücretsiz ulaşım hakkı, kararda isimleri belirtilen beş raylı sistem hattı için geçerli olacak.Otobüs, metrobüs, tramvay, vapur ve belediyelerin işlettiği diğer metro hatları için ise ilgili yerel yönetimlerin ayrıca alacağı kararların takip edilmesi gerekiyor. Bu hatların tamamının ücretsiz olacağı yönünde bir düzenleme, aktarılan Cumhurbaşkanı kararında yer almıyor.29 Ekim ücretsiz toplu taşıma hatları: Şehir şehir liste29 Ekim 2026 Perşembe günü uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ve şehir içindeki etkinliklere katılırken belirtilen hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261023/meteoroloji-il-il-acikladi-istanbul-dahil-bircok-ilde-yagis-alarmi-verildi-1109783978.html
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başkentray, i̇zban, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, i̇zmir, i̇stanbul, ankara, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
başkentray, i̇zban, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, i̇zmir, i̇stanbul, ankara, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul'daki iki raylı sistem hattından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek. İşte ücretsiz ulaşımın geçerli olacağı hatlar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ücretsiz toplu taşıma kararı açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirli raylı sistem hatları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında, üç büyükşehirde toplam 5 raylı sistem hattından ücretsiz yararlanılabilecek.
Karar, başta Marmaray, Başkentray ve İZBAN olmak üzere İstanbul'daki bazı metro ve raylı sistem hatlarını da kapsıyor. Ancak ücretsiz ulaşım uygulaması, şehirlerdeki bütün toplu taşıma araçları için geçerli olmayacak.
29 Ekim'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz olacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek raylı sistem hatları şöyle:
Marmaray: İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan banliyö hattı.
Başkentray: Ankara'da Kayaş-Sincan güzergâhında hizmet veren banliyö hattı.
İZBAN: İzmir'de kent içi ve çevre ilçeler arasında ulaşım sağlayan banliyö sistemi.
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı: İstanbul'un Avrupa Yakası'nda hizmet veren raylı sistem hattı.
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı: İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattı.
Söz konusu hatlar, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı kapsamında ücretsiz ulaşım imkânı sunacak.
İstanbul'da 29 Ekim'de Marmaray ve hangi metrolar ücretsiz?
İstanbul'da 29 Ekim'de ücretsiz toplu taşıma uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, Bakanlığa bağlı üç raylı sistem hattını kullanabilecek.
Bunlar Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı olarak açıklandı.
Özellikle İstanbul'un iki yakası arasında ulaşım sağlayan Marmaray ile İstanbul Havalimanı bağlantısını sağlayan metro hattında ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak.
Ankara'da Başkentray, İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak
Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Başkentray ücretsiz hizmet verecek. Kayaş ile Sincan arasında ulaşım sağlayan banliyö hattından vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.
İzmir'de ise ücretsiz ulaşım uygulaması İZBAN hattında geçerli olacak. Böylece İzmir'de banliyö ulaşımını tercih eden yolcular, Cumhuriyet Bayramı'nda söz konusu hattı ücretsiz kullanabilecek.
Her iki şehirde de kararın kapsamı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı belirtilen raylı sistem hatlarıyla sınırlı bulunuyor.
29 Ekim'de tüm toplu taşıma araçları ücretsiz mi?
29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu, Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm toplu taşıma araçlarını kapsamıyor. Ücretsiz ulaşım hakkı, kararda isimleri belirtilen beş raylı sistem hattı için geçerli olacak.
Otobüs, metrobüs, tramvay, vapur ve belediyelerin işlettiği diğer metro hatları için ise ilgili yerel yönetimlerin ayrıca alacağı kararların takip edilmesi gerekiyor. Bu hatların tamamının ücretsiz olacağı yönünde bir düzenleme, aktarılan Cumhurbaşkanı kararında yer almıyor.
29 Ekim ücretsiz toplu taşıma hatları: Şehir şehir liste
Şehir
Ücretsiz ulaşım hattı
İstanbul
Marmaray
İstanbul
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
İstanbul
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
Ankara
Başkentray
İzmir
İZBAN
29 Ekim 2026 Perşembe günü uygulanacak ücretsiz ulaşım kararıyla vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ve şehir içindeki etkinliklere katılırken belirtilen hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.