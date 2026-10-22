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Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi: 3 şüpheliye gözaltı kararı
Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi: 3 şüpheliye gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta yıkım sırasında çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çevredeki 7 bina boşaltıldı, 30 kişi misafirhanelere ve yakınlarına... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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Zonguldak'ta bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında çöken 3 katlı yapıyla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralı kurtarıldığı olayın ardından çevredeki 7 bina tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilen 30 kişi, kentteki misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim saat 18.15 sıralarında Merkez ilçe Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında yaşanan olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.Başsavcılık, soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Savcılıktan bilirkişi incelemesi açıklamasıZonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olup soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."Başsavcılık, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.Çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildiMeşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.Ekipler, olası risklere karşı çöken binanın çevresindeki 7 binayı tedbir amacıyla boşalttı.Binalardan tahliye edilen 30 kişi, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.Çöken binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 68 yaşındaki Kenan Akçaharman'ın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.Hastanenin ortopedi servisine kaldırılan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve tedbir amacıyla hastanede tutulduğu öğrenildi.Hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan toprağa verilecekBina çökmesinde yaşamını yitiren Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verileceği belirtildi.
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zonguldak, bina
zonguldak, bina

Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi: 3 şüpheliye gözaltı kararı

10:32 22.10.2026
© Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi: 3 şüpheliye gözaltı kararı
Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi: 3 şüpheliye gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Fadime Yılmaz Elma
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Zonguldak'ta yıkım sırasında çöken 3 katlı binada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Çevredeki 7 bina boşaltıldı, 30 kişi misafirhanelere ve yakınlarına yerleştirildi. Savcılık, kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verdi.
Zonguldak'ta bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında çöken 3 katlı yapıyla ilgili soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralı kurtarıldığı olayın ardından çevredeki 7 bina tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilen 30 kişi, kentteki misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ekim saat 18.15 sıralarında Merkez ilçe Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında yaşanan olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Savcılıktan bilirkişi incelemesi açıklaması

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olup soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."
Başsavcılık, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Çöken binanın çevresindeki 7 bina tahliye edildi

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 3 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.
Ekipler, olası risklere karşı çöken binanın çevresindeki 7 binayı tedbir amacıyla boşalttı.
Binalardan tahliye edilen 30 kişi, kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirildi.
Çöken binanın enkazından yaralı olarak kurtarılan 68 yaşındaki Kenan Akçaharman'ın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Hastanenin ortopedi servisine kaldırılan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve tedbir amacıyla hastanede tutulduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan toprağa verilecek

Bina çökmesinde yaşamını yitiren Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verileceği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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