https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/yeni-delhide-hava-kirliliginde-ciddi-yukselis-yetkililer-kirlilikle-mucadele-icin-yeni-kisitlamalar-1109766751.html
Yeni Delhi'de hava kirliliğinde ciddi yükseliş: Yetkililer kirlilikle mücadele için yeni kısıtlamalar getirdi
Yeni Delhi'de hava kirliliğinde ciddi yükseliş: Yetkililer kirlilikle mücadele için yeni kısıtlamalar getirdi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin artması üzerine yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Restoranlarda kömür ve odun kullanımına yasak... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T17:18+0300
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2026-10-22T17:18+0300
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yeni delhi
hava kirliliği
dizel
kömür
restoran
kısıtlama
hindistan
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hava kalitesinin kötüleşmesinin ardından restoranları, ulaşımı ve çeşitli ticari faaliyetleri kapsayan önlemler devreye alındı. Yetkililer, 21 Ekim'de hava kalitesi endeksinin 244'e yükselmesi üzerine kirlilikle mücadele planının birinci aşamasını uygulamaya koydu.Hindistan Hava Kalitesi Yönetim Komisyonunun (CAQM) verilerine göre, kentte 20 Ekim'de 179 olan hava kalitesi endeksi, 21 Ekim'de 244'e çıktı.Hindistan'ın kullandığı ölçüm sisteminde 201 ile 300 arasındaki değerler 'kötü' hava kalitesi olarak sınıflandırılıyor. Bu seviyeye ulaşılmasıyla birlikte dört aşamalı kirlilikle mücadele planının ilk aşaması yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeler kapsamında restoranlarda kullanılan yakıtlardan dizel jeneratörlere kadar çeşitli alanlarda sınırlamalar uygulanmaya başlandı.Restoranlarda kömür ve odun kullanımı yasaklandıKısıtlamalar kapsamında otellerde, restoranlarda ve açık hava yemek işletmelerinde kullanılan tandır türü ocaklarda kömür ve odun yakılması yasaklandı. İşletmelerin elektrik, gaz veya izin verilen diğer temiz yakıtları kullanması gerekiyor.Dizel jeneratörlerin kullanımı da sınırlandırıldı. Jeneratörlerin düzenli elektrik kaynağı olarak kullanılmasına izin verilmezken acil durumlar ve zorunlu hizmetler için belirli istisnalar uygulanıyor.Yetkililer ayrıca inşaat alanlarında toz oluşumunun önlenmesi, yolların düzenli temizlenmesi ve açık alanlarda çöp yakılmasının engellenmesi için denetimleri artırdı.Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Kasım'dan itibaren ek ulaşım önlemleri de uygulanacak.Açıklanan plana göre, geçerli emisyon kontrol belgesi bulunmayan araçlara yakıt satılmayacak. Yeni Delhi dışında kayıtlı olup belirlenen emisyon standartlarını karşılamayan bazı araçların kente girişine de sınırlama getirilecek.Ayrıca yetkili otoparklarda park ücretleri 1 Kasım'dan itibaren iki katına çıkarılacak. Metro otoparkları ise bu düzenlemeden muaf tutulacak.Söz konusu araç ve otopark düzenlemeleri, birinci aşama kısıtlamalardan ayrı olarak açıklanan kış dönemi hava kirliliğiyle mücadele planı kapsamında uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/abdden-kanadaya-secimlere-mudahale-suclamasi-carney-iddialari-reddetti-1109764040.html
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yeni delhi, hava kirliliği, dizel, kömür, restoran, kısıtlama, hindistan
yeni delhi, hava kirliliği, dizel, kömür, restoran, kısıtlama, hindistan
Yeni Delhi'de hava kirliliğinde ciddi yükseliş: Yetkililer kirlilikle mücadele için yeni kısıtlamalar getirdi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin artması üzerine yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Restoranlarda kömür ve odun kullanımına yasak getirilirken dizel jeneratörlerin çalıştırılması da sınırlandırıldı. Yetkililer, 1 Kasım'da araçlara yönelik ek önlemler uygulayacak.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hava kalitesinin kötüleşmesinin ardından restoranları, ulaşımı ve çeşitli ticari faaliyetleri kapsayan önlemler devreye alındı. Yetkililer, 21 Ekim'de hava kalitesi endeksinin 244'e yükselmesi üzerine kirlilikle mücadele planının birinci aşamasını uygulamaya koydu.
Hindistan Hava Kalitesi Yönetim Komisyonunun (CAQM) verilerine göre, kentte 20 Ekim'de 179 olan hava kalitesi endeksi, 21 Ekim'de 244'e çıktı.
Hindistan'ın kullandığı ölçüm sisteminde 201 ile 300 arasındaki değerler 'kötü' hava kalitesi olarak sınıflandırılıyor. Bu seviyeye ulaşılmasıyla birlikte dört aşamalı kirlilikle mücadele planının ilk aşaması yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemeler kapsamında restoranlarda kullanılan yakıtlardan dizel jeneratörlere kadar çeşitli alanlarda sınırlamalar uygulanmaya başlandı.
Restoranlarda kömür ve odun kullanımı yasaklandı
Kısıtlamalar kapsamında otellerde, restoranlarda ve açık hava yemek işletmelerinde kullanılan tandır türü ocaklarda kömür ve odun yakılması yasaklandı. İşletmelerin elektrik, gaz veya izin verilen diğer temiz yakıtları kullanması gerekiyor.
Dizel jeneratörlerin kullanımı da sınırlandırıldı. Jeneratörlerin düzenli elektrik kaynağı olarak kullanılmasına izin verilmezken acil durumlar ve zorunlu hizmetler için belirli istisnalar uygulanıyor.
Yetkililer ayrıca inşaat alanlarında toz oluşumunun önlenmesi, yolların düzenli temizlenmesi ve açık alanlarda çöp yakılmasının engellenmesi için denetimleri artırdı.
Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Kasım'dan itibaren ek ulaşım önlemleri de uygulanacak.
Açıklanan plana göre, geçerli emisyon kontrol belgesi bulunmayan araçlara yakıt satılmayacak. Yeni Delhi dışında kayıtlı olup belirlenen emisyon standartlarını karşılamayan bazı araçların kente girişine de sınırlama getirilecek.
Ayrıca yetkili otoparklarda park ücretleri 1 Kasım'dan itibaren iki katına çıkarılacak. Metro otoparkları ise bu düzenlemeden muaf tutulacak.
Söz konusu araç ve otopark düzenlemeleri, birinci aşama kısıtlamalardan ayrı olarak açıklanan kış dönemi hava kirliliğiyle mücadele planı kapsamında uygulanacak.