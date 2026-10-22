https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/yasa-disi-ureme-hucresi-ticareti-sorusturmasinda-44-supheli-adliyede-yumurtalar-100-euroya-satilmis-1109762047.html

Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti soruşturmasında 44 şüpheli adliyede: Yumurtalar 100 euroya satılmış

Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti soruşturmasında 44 şüpheli adliyede: Yumurtalar 100 euroya satılmış

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli 14 ildeki yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yumurtaların 60-80 euroya alınıp tüp bebek... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T12:14+0300

2026-10-22T12:14+0300

2026-10-22T12:14+0300

türki̇ye

donör

kuzey kıbrıs

arnavutluk

emniyet müdürlüğü

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülüyor.İki ihbar üzerine soruşturma başlatıldıPolis ekipleri, gelen 2 ihbar üzerine yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması amacıyla Kuzey Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiği belirlendi.Soruşturma kapsamında organizasyonun işleyişi ve para trafiği de incelendi.Yumurtalar 60-80 euroya alınıp yaklaşık 100 euroya satılmışPolisin tespitlerine göre organizatörler, kadınlardan alınan yumurtaların tanesini 60 ila 80 euro arasında satın aldı.Bu yumurtaların daha sonra tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 euroya satıldığı belirlendi.Yürütülen çalışmalarda, söz konusu faaliyetler üzerinden yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği oluştuğu ortaya çıkarıldı.Kadın donörlerin yurt dışına 811 kez gittiği belirlendiSoruşturmanın dikkat çeken bulgularından biri de kadın donörlerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin veriler oldu.Ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'a toplam 811 kez gittiğini tespit etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/zonguldakta-coken-binanin-cevresindeki-7-bina-tahliye-edildi-3-supheliye-gozalti-karari-1109759360.html

türki̇ye

kuzey kıbrıs

arnavutluk

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donör, kuzey kıbrıs, arnavutluk, emniyet müdürlüğü