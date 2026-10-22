https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/yasa-disi-ureme-hucresi-ticareti-sorusturmasinda-44-supheli-adliyede-yumurtalar-100-euroya-satilmis-1109762047.html
Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti soruşturmasında 44 şüpheli adliyede: Yumurtalar 100 euroya satılmış
Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti soruşturmasında 44 şüpheli adliyede: Yumurtalar 100 euroya satılmış
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 14 ildeki yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yumurtaların 60-80 euroya alınıp tüp bebek... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T12:14+0300
2026-10-22T12:14+0300
2026-10-22T12:14+0300
türki̇ye
donör
kuzey kıbrıs
arnavutluk
emniyet müdürlüğü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülüyor.İki ihbar üzerine soruşturma başlatıldıPolis ekipleri, gelen 2 ihbar üzerine yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik çalışma başlattı.Yapılan incelemelerde, bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması amacıyla Kuzey Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiği belirlendi.Soruşturma kapsamında organizasyonun işleyişi ve para trafiği de incelendi.Yumurtalar 60-80 euroya alınıp yaklaşık 100 euroya satılmışPolisin tespitlerine göre organizatörler, kadınlardan alınan yumurtaların tanesini 60 ila 80 euro arasında satın aldı.Bu yumurtaların daha sonra tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 euroya satıldığı belirlendi.Yürütülen çalışmalarda, söz konusu faaliyetler üzerinden yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği oluştuğu ortaya çıkarıldı.Kadın donörlerin yurt dışına 811 kez gittiği belirlendiSoruşturmanın dikkat çeken bulgularından biri de kadın donörlerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin veriler oldu.Ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'a toplam 811 kez gittiğini tespit etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/zonguldakta-coken-binanin-cevresindeki-7-bina-tahliye-edildi-3-supheliye-gozalti-karari-1109759360.html
türki̇ye
kuzey kıbrıs
arnavutluk
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donör, kuzey kıbrıs, arnavutluk, emniyet müdürlüğü
donör, kuzey kıbrıs, arnavutluk, emniyet müdürlüğü
Yasa dışı 'üreme hücresi' ticareti soruşturmasında 44 şüpheli adliyede: Yumurtalar 100 euroya satılmış
İstanbul merkezli 14 ildeki yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonunda 44 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yumurtaların 60-80 euroya alınıp tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 euroya satıldığı, 2 milyon euroluk para trafiği oluştuğu belirlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında yakalanan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturma, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülüyor.
İki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, gelen 2 ihbar üzerine yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, bir doktorun kadınları yumurtalarının alınması amacıyla Kuzey Kıbrıs'taki tüp bebek merkezlerine gönderdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında organizasyonun işleyişi ve para trafiği de incelendi.
Yumurtalar 60-80 euroya alınıp yaklaşık 100 euroya satılmış
Polisin tespitlerine göre organizatörler, kadınlardan alınan yumurtaların tanesini 60 ila 80 euro arasında satın aldı.
Bu yumurtaların daha sonra tüp bebek merkezlerine yaklaşık 100 euroya satıldığı belirlendi.
Yürütülen çalışmalarda, söz konusu faaliyetler üzerinden yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği oluştuğu ortaya çıkarıldı.
Kadın donörlerin yurt dışına 811 kez gittiği belirlendi
Soruşturmanın dikkat çeken bulgularından biri de kadın donörlerin yurt dışı seyahatlerine ilişkin veriler oldu.
Ekipler, 22-33 yaş aralığındaki kadın donörlerin Kuzey Kıbrıs, Arnavutluk ve Gürcistan'a toplam 811 kez gittiğini tespit etti.