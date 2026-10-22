https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eski-pentagon-analisti-guvenlik-garantisi-olmadan-ukrayna-catismasini-dondurmak-anlamsiz-1109768265.html

Eski Pentagon analisti: Güvenlik garantisi olmadan Ukrayna çatışmasını dondurmak anlamsız

Eski Pentagon analisti: Güvenlik garantisi olmadan Ukrayna çatışmasını dondurmak anlamsız

Sputnik Türkiye

Eski ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) analisti Kwiatkowski, güvenlik garantileri ve meşruiyet çözümleri sağlanmadan Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasının... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T14:20+0300

2026-10-22T14:20+0300

2026-10-22T14:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

karen kwiatkowski

vladimir zelenskiy

ukrayna

batı

pentagon

kremlin

rusya

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Eski Pentagon analisti ve emekli yarbay Karen Kwiatkowski, Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı destekçilerinin kapsamlı bir uzlaşı olmadan çatışmayı dondurmaya çalışabileceklerini ancak ellerinde çok az seçenek bulunduğunu vurguladı.Sputnik’e verdiği demeçte Zelensky’in destekçilerinin diplomasiyi reddettiğini ve savaşı askeri yollarla kazanamayacağını belirten Kwiatkowski, derin sorunlar ile güvenlik ve meşruiyet meseleleri ele alınmadan dondurma talebinde bulunmanın anlamsız olduğunu dile getirdi.'Kış yaklaşırken Batı’nın hesabı farklı'Kwiatkowski, Batılı aktörlerin yaklaşan kış öncesinde çatışmayı durdurarak zaman kazanmak istediğini ifade etti.Bu tür bir adımın kış mevsimi yaklaşırken Ukrayna'nın yararına olacağını aktaran uzman, Avrupalı sponsorların da çatışma baskısından uzaklaşarak kendi enerji ihtiyaçlarına ve silahlanma maliyetlerine odaklanmayı hedeflediğini belirtti.Ancak Kremlin'in geçici bir duraklamanın etkisiz olacağını defaatle vurguladığını hatırlatan Kwiatkowski, Moskova'nın gelecek nesiller için garanti sağlayan kapsamlı bir çözümde ısrar ettiğini kaydetti.'Ukrayna'nın maliyeti Batı'yı yordu'Çatışmanın Batı için son derece maliyetli hale geldiğine dikkat çeken Kwiatkowski, Avrupalı hükümetlerin, şirketlerin ve BlackRock gibi dev yatırım firmalarının sıkı finansal kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.Batılı aktörlerin Ukrayna'yı askeri bir kale veya hammadde sağlayıcısı olarak yeniden inşa etme isteğini kaybettiğini savunan uzman, "İlgi seviyeleri düştükçe, tarafsızlığı ve coğrafi olarak daha küçük bir Ukrayna'yı destekleyen yeni senaryolar ortaya çıkıyor ancak bunun henüz Batı'da ciddi şekilde tartışıldığını görmüyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dmitriyev-rusyaya-4-yilda-320-milyar-euro-odeyen-avrupanin-abdyle-yapilan-dizel-anlasmasini-1109765195.html

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abd, karen kwiatkowski, vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, pentagon, kremlin, rusya