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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eski-pentagon-analisti-guvenlik-garantisi-olmadan-ukrayna-catismasini-dondurmak-anlamsiz-1109768265.html
Eski Pentagon analisti: Güvenlik garantisi olmadan Ukrayna çatışmasını dondurmak anlamsız
Eski Pentagon analisti: Güvenlik garantisi olmadan Ukrayna çatışmasını dondurmak anlamsız
Sputnik Türkiye
Eski ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) analisti Kwiatkowski, güvenlik garantileri ve meşruiyet çözümleri sağlanmadan Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasının... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T14:20+0300
2026-10-22T14:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
karen kwiatkowski
vladimir zelenskiy
ukrayna
batı
pentagon
kremlin
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Eski Pentagon analisti ve emekli yarbay Karen Kwiatkowski, Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı destekçilerinin kapsamlı bir uzlaşı olmadan çatışmayı dondurmaya çalışabileceklerini ancak ellerinde çok az seçenek bulunduğunu vurguladı.Sputnik’e verdiği demeçte Zelensky’in destekçilerinin diplomasiyi reddettiğini ve savaşı askeri yollarla kazanamayacağını belirten Kwiatkowski, derin sorunlar ile güvenlik ve meşruiyet meseleleri ele alınmadan dondurma talebinde bulunmanın anlamsız olduğunu dile getirdi.'Kış yaklaşırken Batı’nın hesabı farklı'Kwiatkowski, Batılı aktörlerin yaklaşan kış öncesinde çatışmayı durdurarak zaman kazanmak istediğini ifade etti.Bu tür bir adımın kış mevsimi yaklaşırken Ukrayna'nın yararına olacağını aktaran uzman, Avrupalı sponsorların da çatışma baskısından uzaklaşarak kendi enerji ihtiyaçlarına ve silahlanma maliyetlerine odaklanmayı hedeflediğini belirtti.Ancak Kremlin'in geçici bir duraklamanın etkisiz olacağını defaatle vurguladığını hatırlatan Kwiatkowski, Moskova'nın gelecek nesiller için garanti sağlayan kapsamlı bir çözümde ısrar ettiğini kaydetti.'Ukrayna'nın maliyeti Batı'yı yordu'Çatışmanın Batı için son derece maliyetli hale geldiğine dikkat çeken Kwiatkowski, Avrupalı hükümetlerin, şirketlerin ve BlackRock gibi dev yatırım firmalarının sıkı finansal kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.Batılı aktörlerin Ukrayna'yı askeri bir kale veya hammadde sağlayıcısı olarak yeniden inşa etme isteğini kaybettiğini savunan uzman, "İlgi seviyeleri düştükçe, tarafsızlığı ve coğrafi olarak daha küçük bir Ukrayna'yı destekleyen yeni senaryolar ortaya çıkıyor ancak bunun henüz Batı'da ciddi şekilde tartışıldığını görmüyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dmitriyev-rusyaya-4-yilda-320-milyar-euro-odeyen-avrupanin-abdyle-yapilan-dizel-anlasmasini-1109765195.html
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abd, karen kwiatkowski, vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, pentagon, kremlin, rusya
abd, karen kwiatkowski, vladimir zelenskiy, ukrayna, batı, pentagon, kremlin, rusya

Eski Pentagon analisti: Güvenlik garantisi olmadan Ukrayna çatışmasını dondurmak anlamsız

14:20 22.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian serviceman of a mobile fire unit of the Yug Group of Forces is seen at a position in the Konstantinovka sector of the front line amid Russia's military operation in Ukraine.
A Russian serviceman of a mobile fire unit of the Yug Group of Forces is seen at a position in the Konstantinovka sector of the front line amid Russia's military operation in Ukraine. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Eski ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) analisti Kwiatkowski, güvenlik garantileri ve meşruiyet çözümleri sağlanmadan Ukrayna'daki çatışmanın dondurulmasının hiçbir anlam taşımayacağını söyledi.
Eski Pentagon analisti ve emekli yarbay Karen Kwiatkowski, Vladimir Zelenskiy ile Avrupalı destekçilerinin kapsamlı bir uzlaşı olmadan çatışmayı dondurmaya çalışabileceklerini ancak ellerinde çok az seçenek bulunduğunu vurguladı.

Sputnik’e verdiği demeçte Zelensky’in destekçilerinin diplomasiyi reddettiğini ve savaşı askeri yollarla kazanamayacağını belirten Kwiatkowski, derin sorunlar ile güvenlik ve meşruiyet meseleleri ele alınmadan dondurma talebinde bulunmanın anlamsız olduğunu dile getirdi.

'Kış yaklaşırken Batı’nın hesabı farklı'

Kwiatkowski, Batılı aktörlerin yaklaşan kış öncesinde çatışmayı durdurarak zaman kazanmak istediğini ifade etti.

Bu tür bir adımın kış mevsimi yaklaşırken Ukrayna'nın yararına olacağını aktaran uzman, Avrupalı sponsorların da çatışma baskısından uzaklaşarak kendi enerji ihtiyaçlarına ve silahlanma maliyetlerine odaklanmayı hedeflediğini belirtti.

Ancak Kremlin'in geçici bir duraklamanın etkisiz olacağını defaatle vurguladığını hatırlatan Kwiatkowski, Moskova'nın gelecek nesiller için garanti sağlayan kapsamlı bir çözümde ısrar ettiğini kaydetti.

'Ukrayna'nın maliyeti Batı'yı yordu'

Çatışmanın Batı için son derece maliyetli hale geldiğine dikkat çeken Kwiatkowski, Avrupalı hükümetlerin, şirketlerin ve BlackRock gibi dev yatırım firmalarının sıkı finansal kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Batılı aktörlerin Ukrayna'yı askeri bir kale veya hammadde sağlayıcısı olarak yeniden inşa etme isteğini kaybettiğini savunan uzman, "İlgi seviyeleri düştükçe, tarafsızlığı ve coğrafi olarak daha küçük bir Ukrayna'yı destekleyen yeni senaryolar ortaya çıkıyor ancak bunun henüz Batı'da ciddi şekilde tartışıldığını görmüyorum" ifadesini kullandı.
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