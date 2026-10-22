https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/iran-devrim-muhafizlari-basra-korfezinde-petrol-transferi-yapan-4-gemi-vuruldu-1109756137.html

İran Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu

İran Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nın... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T09:30+0300

2026-10-22T09:30+0300

2026-10-22T09:31+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

basra körfezi

hürmüz boğazı

abd

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde gemiden gemiye petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı saldırıya uğradığını ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “izin verilmeyen” güzergahlardan geçtiği belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.Hürmüz Boğazı'nın batısında 3 gemi mayına çarptıAçıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, gemilerde yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu aktardı.ABD'yi gemileri mayın döşenmiş bir geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.Açıklamada ayrıca, ABD'nin söz konusu tutumunu sürdürmesi halinde İran'ın karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içereceği belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Hürmüz Boğazı'nın altından geçen fiber optik hatlar, Körfez ülkelerinin internet bağlantısının yanı sıra petrol ve doğal gaz ticaretine ilişin finansal işlemler ile askeri üslerin bazı lojistik veri ağları açısından önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-hurmuz-bogazi-tehdidi-denizaltindaki-internet-kablolarini-yok-edebiliriz-1109737093.html

basra körfezi

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ortadoğu, basra körfezi, hürmüz boğazı, abd