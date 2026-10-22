https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/iran-devrim-muhafizlari-basra-korfezinde-petrol-transferi-yapan-4-gemi-vuruldu-1109756137.html
İran Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu
İran Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nın... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T09:30+0300
2026-10-22T09:30+0300
2026-10-22T09:31+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
basra körfezi
hürmüz boğazı
abd
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde gemiden gemiye petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı saldırıya uğradığını ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “izin verilmeyen” güzergahlardan geçtiği belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.Hürmüz Boğazı'nın batısında 3 gemi mayına çarptıAçıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, gemilerde yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu aktardı.ABD'yi gemileri mayın döşenmiş bir geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.Açıklamada ayrıca, ABD'nin söz konusu tutumunu sürdürmesi halinde İran'ın karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içereceği belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.Hürmüz Boğazı'nın altından geçen fiber optik hatlar, Körfez ülkelerinin internet bağlantısının yanı sıra petrol ve doğal gaz ticaretine ilişin finansal işlemler ile askeri üslerin bazı lojistik veri ağları açısından önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-hurmuz-bogazi-tehdidi-denizaltindaki-internet-kablolarini-yok-edebiliriz-1109737093.html
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ortadoğu, basra körfezi, hürmüz boğazı, abd
İran Devrim Muhafızları: Basra Körfezi'nde petrol transferi yapan 4 gemi vuruldu
09:30 22.10.2026 (güncellendi: 09:31 22.10.2026)
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı vurulduğunu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ise 3 geminin deniz mayınına çarptığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nin kuzeyinde gemiden gemiye petrol transferi yapan 4 geminin eş zamanlı saldırıya uğradığını ve yanmaya devam ettiğini bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “izin verilmeyen” güzergahlardan geçtiği belirtilen 4 geminin petrol transferi sırasında tespit edildiği ve eş zamanlı olarak vurulduğu ifade edildi.
Hürmüz Boğazı'nın batısında 3 gemi mayına çarptı
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısında dün gece 3 geminin deniz mayınına çarptığı, gemilerde yangın çıktığı ve gemilerin durdurulduğu aktardı.
ABD'yi gemileri mayın döşenmiş bir geçitten geçmeye teşvik etmekle suçlayan İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu durumun deniz kazalarının artmasına yol açtığını savundu.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin söz konusu tutumunu sürdürmesi halinde İran'ın karşılık verme kapsamının bölgedeki ABD üslerini de içereceği belirtilerek Washington yönetimine uyarıda bulunuldu.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileri, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
Hürmüz Boğazı'nın altından geçen fiber optik hatlar, Körfez ülkelerinin internet bağlantısının yanı sıra petrol ve doğal gaz ticaretine ilişin finansal işlemler ile askeri üslerin bazı lojistik veri ağları açısından önem taşıyor.