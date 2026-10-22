https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trump-iranda-yaptiklarimiz-en-iyi-islerden-biri-1109752095.html
Trump: İran'da yaptıklarımız en iyi işlerden biri
Trump: İran'da yaptıklarımız en iyi işlerden biri
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşa girme kararını savunarak "Yaptığımız en iyi işlerden biri bu" dedi. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T01:44+0300
2026-10-22T01:44+0300
2026-10-22T01:44+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşa girme kararından pişmanlık duymadığını belirterek, bu adımın yaptığı en iyi işlerden biri olduğunu savundu. Beyaz Saray’dan South Carolina’da katılacağı seçim mitingine gitmek üzere ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın nükleer silah edinmesini engellediklerini ileri sürdü.İran’la savaşa girmekten pişman olup olmadığı yönündeki soruya Trump, “Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik” yanıtını verdi.Önceki ABD başkanlarının bu yönde bir adım atmadığını savunan Trump, kendisinin İran’la savaşa girmemesi durumunda Tahran’ın çoktan nükleer silah sahibi olacağını ve bu silahı kullanacağını iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/trump-ukrayna-krizinin-cozumu-hic-olmadigi-kadar-yakin-1109750553.html
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abd, donald trump, i̇ran, tahran
abd, donald trump, i̇ran, tahran
Trump: İran'da yaptıklarımız en iyi işlerden biri
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşa girme kararını savunarak "Yaptığımız en iyi işlerden biri bu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşa girme kararından pişmanlık duymadığını belirterek, bu adımın yaptığı en iyi işlerden biri olduğunu savundu. Beyaz Saray’dan South Carolina’da katılacağı seçim mitingine gitmek üzere ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın nükleer silah edinmesini engellediklerini ileri sürdü.
İran’la savaşa girmekten pişman olup olmadığı yönündeki soruya Trump, “Hayır. Bence yaptığımız en iyi işlerden biri bu. İran’ın nükleer silaha sahip olmasını engelledik” yanıtını verdi.
Önceki ABD başkanlarının bu yönde bir adım atmadığını savunan Trump, kendisinin İran’la savaşa girmemesi durumunda Tahran’ın çoktan nükleer silah sahibi olacağını ve bu silahı kullanacağını iddia etti.