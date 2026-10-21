Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/trump-ukrayna-krizinin-cozumu-hic-olmadigi-kadar-yakin-1109750553.html
Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın
Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürecin şimdiye kadarki en yakın noktaya ulaştığını belirterek, konuyu kısa süre önce Rusya Devlet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T22:48+0300
2026-10-21T22:48+0300
dünya
donald trump
abd
ukrayna
kiev
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108951965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b562a9179c3736128a2b0fd1bb8bd3d.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, “Çözüme yaklaştığımızı düşünüyorum. Belki de hiç olmadığımız kadar yakınız” ifadelerini kullandı.ABD lideri, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi konusunu birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını söyledi.Trump daha önce Kiev rejiminin barışçıl çözüme hazır olmamasından ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmak istememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın Moskova ile anlaşmaya varabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-basini-witkoff-ve-kushner-trumpa-yonelik-elestirileri-nedeniyle-zelenskiyyi-azarladi-1109750130.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108951965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80b8a272b08a92951bcf81a1812f263d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, ukrayna, kiev, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, kiev, vladimir putin

Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın

22:48 21.10.2026
© REUTERS Kylie CooperABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© REUTERS Kylie Cooper
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürecin şimdiye kadarki en yakın noktaya ulaştığını belirterek, konuyu kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, “Çözüme yaklaştığımızı düşünüyorum. Belki de hiç olmadığımız kadar yakınız” ifadelerini kullandı.
ABD lideri, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi konusunu birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını söyledi.
Trump daha önce Kiev rejiminin barışçıl çözüme hazır olmamasından ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmak istememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın Moskova ile anlaşmaya varabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
DÜNYA
ABD basını: Witkoff ve Kushner, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle Zelenskiy’yi azarladı
22:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала