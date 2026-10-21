https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/trump-ukrayna-krizinin-cozumu-hic-olmadigi-kadar-yakin-1109750553.html
Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın
Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürecin şimdiye kadarki en yakın noktaya ulaştığını belirterek, konuyu kısa süre önce Rusya Devlet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T22:48+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, “Çözüme yaklaştığımızı düşünüyorum. Belki de hiç olmadığımız kadar yakınız” ifadelerini kullandı.ABD lideri, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi konusunu birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını söyledi.Trump daha önce Kiev rejiminin barışçıl çözüme hazır olmamasından ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmak istememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın Moskova ile anlaşmaya varabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-basini-witkoff-ve-kushner-trumpa-yonelik-elestirileri-nedeniyle-zelenskiyyi-azarladi-1109750130.html
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donald trump, abd, ukrayna, kiev, vladimir putin
donald trump, abd, ukrayna, kiev, vladimir putin
Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürecin şimdiye kadarki en yakın noktaya ulaştığını belirterek, konuyu kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump, “Çözüme yaklaştığımızı düşünüyorum. Belki de hiç olmadığımız kadar yakınız” ifadelerini kullandı.
ABD lideri, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi konusunu birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını söyledi.
Trump daha önce Kiev rejiminin barışçıl çözüme hazır olmamasından ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmak istememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın Moskova ile anlaşmaya varabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.