https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/trump-ukrayna-krizinin-cozumu-hic-olmadigi-kadar-yakin-1109750553.html

Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın

Trump: Ukrayna krizinin çözümü hiç olmadığı kadar yakın

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürecin şimdiye kadarki en yakın noktaya ulaştığını belirterek, konuyu kısa süre önce Rusya Devlet... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T22:48+0300

2026-10-21T22:48+0300

2026-10-21T22:48+0300

dünya

donald trump

abd

ukrayna

kiev

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/17/1108951965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b562a9179c3736128a2b0fd1bb8bd3d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, “Çözüme yaklaştığımızı düşünüyorum. Belki de hiç olmadığımız kadar yakınız” ifadelerini kullandı.ABD lideri, Ukrayna krizinin sona erdirilmesi konusunu birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele aldığını söyledi.Trump daha önce Kiev rejiminin barışçıl çözüme hazır olmamasından ve Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmak istememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. ABD Başkanı ayrıca Ukrayna’nın Moskova ile anlaşmaya varabilecek yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-basini-witkoff-ve-kushner-trumpa-yonelik-elestirileri-nedeniyle-zelenskiyyi-azarladi-1109750130.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd, ukrayna, kiev, vladimir putin