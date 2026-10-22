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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tokiden-61-ilde-arsa-satisi-fiyatlar-400-bin-tlden-basliyor-48-ay-taksit-ve-yuzde-15-indirim-1109754200.html
TOKİ'den 61 ilde arsa satışı: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor, 48 ay taksit ve yüzde 15 indirim fırsatı
TOKİ'den 61 ilde arsa satışı: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor, 48 ay taksit ve yüzde 15 indirim fırsatı
Sputnik Türkiye
TOKİ, 61 ilde 725 arsayı 5-6 Kasım 2026'da açık artırmayla satacak. Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor. Bazı arsalarda yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T08:02+0300
2026-10-22T08:02+0300
türki̇ye
toki̇
arsa
arsa satışı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, farklı kullanım alanlarına sahip arsaları açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.5-6 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ihalede, Türkiye'nin 61 ilinde bulunan toplam 725 arsa alıcılarını bekleyecek.Satışa çıkarılacak taşınmazların toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare olarak açıklandı.Arsaların toplam vadeli muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.TOKİ arsa fiyatları ne kadar? 400 bin liradan başlıyorTOKİ'nin açık artırmayla satışa çıkaracağı arsaların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.Satış kapsamında farklı büyüklüklerde ve kullanım niteliklerinde taşınmazlar yer alıyor.Arsaların fiyatları ve ödeme koşulları, satışa sunulan taşınmazların özelliklerine ve belirlenen lotlara göre değişiklik gösteriyor.TOKİ arsa satışında yüzde 20 veya 25 peşinat, 48 ay vadeTOKİ arsa satışında, belirlenen lotlarda alıcılara taksitli ödeme seçeneği sunulacak.Bu kapsamda bazı arsalar için yüzde 20 peşinat ve 48 ay vade, bazıları için ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade uygulanacak.Ancak bu ödeme koşulları satış listesindeki bütün arsaları kapsamıyor.Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak.Bu nedenle alıcıların ilgilendikleri arsanın ödeme koşullarını ilgili satış listesinden kontrol etmeleri gerekiyor.Peşin arsa alımında yüzde 15 indirim uygulanacakTOKİ, vadeli olarak satışa çıkarılan bazı taşınmazlarda peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 15 indirim sağlayacak.İndirim, bütün arsalar için geçerli olmayacak.Peşin alımda yüzde 15 indirim uygulanacak taşınmazlar, internet üzerinden yayımlanan satış listesinin “Satış Şekli” başlıklı bölümünde belirtilecek.Dolayısıyla indirimden yararlanmak isteyen alıcıların, satın almayı düşündükleri arsanın bu kapsamda olup olmadığını incelemesi gerekiyor.TOKİ hangi tür arsaları satışa çıkaracak?TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği açık artırmada, farklı kullanım amaçlarına yönelik arsalar yer alacak.Satışa sunulacak taşınmazların nitelikleri şöyle:
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toki̇, arsa, arsa satışı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
toki̇, arsa, arsa satışı, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

TOKİ'den 61 ilde arsa satışı: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor, 48 ay taksit ve yüzde 15 indirim fırsatı

08:02 22.10.2026
© AAArsa satış
Arsa satış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA
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TOKİ, 61 ilde 725 arsayı 5-6 Kasım 2026'da açık artırmayla satacak. Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor. Bazı arsalarda yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade sunulurken bazıları peşin satılacak. Uygun taşınmazların peşin alımında yüzde 15 indirim uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, farklı kullanım alanlarına sahip arsaları açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
5-6 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ihalede, Türkiye'nin 61 ilinde bulunan toplam 725 arsa alıcılarını bekleyecek.
Satışa çıkarılacak taşınmazların toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare olarak açıklandı.
Arsaların toplam vadeli muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak belirlendi.

TOKİ arsa fiyatları ne kadar? 400 bin liradan başlıyor

TOKİ'nin açık artırmayla satışa çıkaracağı arsaların fiyatları 400 bin liradan başlıyor.
Satış kapsamında farklı büyüklüklerde ve kullanım niteliklerinde taşınmazlar yer alıyor.
Arsaların fiyatları ve ödeme koşulları, satışa sunulan taşınmazların özelliklerine ve belirlenen lotlara göre değişiklik gösteriyor.

TOKİ arsa satışında yüzde 20 veya 25 peşinat, 48 ay vade

TOKİ arsa satışında, belirlenen lotlarda alıcılara taksitli ödeme seçeneği sunulacak.
Bu kapsamda bazı arsalar için yüzde 20 peşinat ve 48 ay vade, bazıları için ise yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade uygulanacak.
Ancak bu ödeme koşulları satış listesindeki bütün arsaları kapsamıyor.
Bazı taşınmazlar yalnızca peşin bedelle satışa sunulacak.
Bu nedenle alıcıların ilgilendikleri arsanın ödeme koşullarını ilgili satış listesinden kontrol etmeleri gerekiyor.

Peşin arsa alımında yüzde 15 indirim uygulanacak

TOKİ, vadeli olarak satışa çıkarılan bazı taşınmazlarda peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 15 indirim sağlayacak.
İndirim, bütün arsalar için geçerli olmayacak.
Peşin alımda yüzde 15 indirim uygulanacak taşınmazlar, internet üzerinden yayımlanan satış listesinin “Satış Şekli” başlıklı bölümünde belirtilecek.
Dolayısıyla indirimden yararlanmak isteyen alıcıların, satın almayı düşündükleri arsanın bu kapsamda olup olmadığını incelemesi gerekiyor.

TOKİ hangi tür arsaları satışa çıkaracak?

TOKİ'nin 61 ilde gerçekleştireceği açık artırmada, farklı kullanım amaçlarına yönelik arsalar yer alacak.
Satışa sunulacak taşınmazların nitelikleri şöyle:
Konut alanı
Ticaret alanı
Turizm alanı
Eğitim alanı
Tarım alanı
Sanayi alanı
Spor alanı
Kentsel çalışma alanı
Plansız alan
Rekreasyon alanı
Depolama alanı
Akaryakıt istasyon alanı
Lojistik tesis alanı
Ağaçlandırılacak alan
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