https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/issizlik-maasi-hesaplamasi-degisebilir-iskura-tavsiye-karari-1109753857.html

İşsizlik maaşı hesaplaması değişebilir: İŞKUR'a tavsiye kararı

İşsizlik maaşı hesaplaması değişebilir: İŞKUR'a tavsiye kararı

Sputnik Türkiye

Kamu Denetçiliği Kurumu, iki işyerinde eş zamanlı çalışanların işsizlik maaşı hesabında her iki işyerinden bildirilen kazançların birlikte değerlendirilmesini... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T07:29+0300

2026-10-22T07:29+0300

2026-10-22T07:29+0300

ekonomi̇

i̇şsizlik

işsizlik maaşı

noyan doğan

kamu denetçiliği kurumu (kdk)

i̇şkur

sgk

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İşsizlik maaşı hesaplamasında değişikliğe gidilmesi gündemde. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığına göre Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aynı anda iki işyerinde çalışan ve her iki işyerinden de işsizlik sigortası primi ödenen kişilerin işsizlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin İŞKUR'a tavsiye kararı gönderdi.Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İŞKUR'a ilettiği tavsiye kararını ele aldı.Doğan, kararın işsizlik maaşı hesaplamasına olası etkisini şu sözlerle anlattı:"Bu karara göre, işsizlik maaşı eksik hesaplanıyor. İŞKUR, tavsiye kararını dikkate alırsa, işsizlik maaşı hesaplamasında değişikliğe gidilecek."Doğan'ın aktardığı gelişme, bütün çalışanların işsizlik maaşının değiştiği anlamına gelmiyor. Tavsiye kararının odağında, aynı dönemde iki işyerinden sigorta primi bildirilen çalışanların ödenek hesabı bulunuyor.İşsizlik maaşı nasıl hesaplanıyor?Noyan Doğan'ın verdiği bilgilere göre, işsizlik maaşı İŞKUR tarafından İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor.Kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılan çalışanların işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için işten çıkarılmadan önceki son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten çıkarılmadan önceki son 120 gün sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor.İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı üzerinden belirleniyor.Ödenek tutarı, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşından yalnızca damga vergisi kesiliyor.Doğan'ın yazısında verdiği örneğe göre, asgari ücretle çalışan bir kişiye işten çıkarılması halinde aylık 13 bin 111 lira işsizlik ödeneği ödeniyor.İşsizlik maaşı kaç ay ödeniyor?İşsizlik maaşının ödeme süresi, son üç yılda ödenen işsizlik sigortası primine göre değişiyor.Son üç yıl içinde 600 gün prim ödeyenlere 180 gün (6 ay), 900 gün prim ödeyenlere 240 gün (8 ay), 1080 gün prim ödeyenlere ise 300 gün (10 ay) işsizlik maaşı veriliyor.Noyan Doğan, mevcut hesaplama yöntemine ilişkin tartışmanın özellikle aynı anda iki işyerinde çalışan kişiler açısından ortaya çıktığını belirtiyor.İki işyerinde çalışan kişi işsizlik maaşına itiraz ettiNoyan Doğan'ın aktardığına göre, aynı anda iki şirkette çalışan ve her iki işyerinden de SGK primi ile işsizlik sigortası primi ödenen bir kişi işten çıkarıldı.Çalışan, işsizlik maaşı almak için İŞKUR'a başvurdu. İŞKUR, prime esas kazancı hesaplayarak kişiye işsizlik ödeneği bağladı.Ancak çalışan, ödeneğin hesaplandığı son dört aylık dönemde iki işyerinde eş zamanlı çalıştığını ve her iki işyerinden elde ettiği kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirildiğini belirtti.İşsizlik ödeneğinin aritmetik ortalama esas alınarak hesaplanmasına itiraz eden çalışan, maaşının yeniden hesaplanması talebiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.İŞKUR, mevcut hesaplama yöntemini savunduNoyan Doğan'ın yazısında yer alan bilgilere göre İŞKUR, iki işyerinde eş zamanlı çalışanların prime esas kazançlarının doğrudan toplanarak hesaplama yapılmasına mevzuatın izin vermediğini savundu.İŞKUR, hesaplamada prim günleri ve kazançların toplamının 30 günlük karşılığının esas alındığını belirtti.Böylece uyuşmazlığın temelini, iki ayrı işyerinden bildirilen kazançların işsizlik ödeneği hesabına nasıl yansıtılması gerektiği oluşturdu.Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan dikkat çeken değerlendirmeKamu Denetçiliği Kurumu, başvuruyu inceleyerek işsizlik sigortasının niteliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Noyan Doğan'ın aktardığı kararda, işsizlik sigortasının kendi kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların işsiz kaldıkları dönemde uğradıkları gelir kaybını belirli süre ve ölçüde karşılayan zorunlu bir sigorta olduğu vurgulandı.Kararda ayrıca işsizlik ödeneğinin karşılıksız bir sosyal yardım olmadığına, işsizlik riskine karşı oluşturulan zorunlu sosyal sigorta sisteminin bir unsuru olduğuna dikkat çekildi.Kurum, ödenek hesaplanırken sigortalının işsiz kalması nedeniyle yaşadığı gelir kaybının gözetilmesi gerektiğini belirtti.İki işyerinden bildirilen kazançların toplanması istendiKamu Denetçiliği Kurumu, birden fazla işyerinden bildirilen ve işsizlik sigortası primine tabi tutulan kazançların ortalamasının alınmasının işsizlik maaşını sigortalı aleyhine azalttığı sonucuna vardı.KDK, aynı dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançların toplamlarının alınarak birlikte değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.Bu doğrultuda İŞKUR'a, başvuruda bulunan çalışanın işsizlik maaşının yeniden hesaplanması yönünde tavsiyede bulunuldu.Kurum ayrıca yeni hesaplama sonucunda ortaya çıkacak fark tutarının da çalışana ödenmesini istedi.

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i̇şsizlik, işsizlik maaşı, noyan doğan, kamu denetçiliği kurumu (kdk), i̇şkur, sgk