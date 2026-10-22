https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-gurlek-duyurdu-yargida-yeni-donem-basliyor-1109777975.html
Bakan Gürlek duyurdu: Yargıda yeni dönem başlıyor
Bakan Gürlek duyurdu: Yargıda yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla Cumhuriyet başsavcıları ve başsavcı vekillerinin adli işlere... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T19:15+0300
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2026-10-22T19:18+0300
türki̇ye
adalet bakanlığı
yargı
yargı reformu
yargı bağımsızlığı
savcı
hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı
savcılık
hakim ve savcı lojmanları
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, halkın adalet hizmetlerine daha hızlı erişmesini sağlamak ve soruşturma ile yargılamalardaki gecikmeleri önlemek amacıyla yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.Bakan Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda alınan iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu şu ifadelerle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-isikhan-duyurdu-18-bin-441-ogrenciye-egitim-destegi-1109777340.html
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adalet bakanlığı, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, savcılık, hakim ve savcı lojmanları
adalet bakanlığı, yargı, yargı reformu, yargı bağımsızlığı, savcı, hakim ve savcı yardımcılığı çalıştayı, savcılık, hakim ve savcı lojmanları
Bakan Gürlek duyurdu: Yargıda yeni dönem başlıyor
19:15 22.10.2026 (güncellendi: 19:18 22.10.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla Cumhuriyet başsavcıları ve başsavcı vekillerinin adli işlere de katılmasına yönelik düzenleme yapıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, halkın adalet hizmetlerine daha hızlı erişmesini sağlamak ve soruşturma ile yargılamalardaki gecikmeleri önlemek amacıyla yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmeye devam ettiklerini açıkladı.
Bakan Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda alınan iki önemli ilke kararının uygulamaya konulduğunu şu ifadelerle duyurdu:
Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir.