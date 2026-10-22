Bakan Gürlek duyurdu: Yargıda yeni dönem başlıyor

Cumhuriyet Başsavcı Vekillerimizin, Asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda görev yapan Cumhuriyet Başsavcılarımızın, idari, gözetim ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra adli işlere de katılımlarının sağlanmasına yönelik esasları belirledik. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir.