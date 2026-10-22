https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tbmmde-butce-gorusmeleri-basladi-cevdet-yilmaz-yerli-petrol-uretiminin-gunluk-182-bin-varile-1109768403.html

TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı: Cevdet Yılmaz yerli petrol üretiminin günlük 182 bin varile ulaştığını açıkladı

TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı: Cevdet Yılmaz yerli petrol üretiminin günlük 182 bin varile ulaştığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Gaber'da üretilen petrol kaç varil, gabar petrolü ne kadar, gaberdan çıkarılan petrol miktarı, gabar petrolü

2026-10-22T14:45+0300

2026-10-22T14:45+0300

2026-10-22T14:45+0300

ekonomi̇

türkiye

cevdet yılmaz

tbmm

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Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaları sürerken Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimindeki artış, 2027 yılı bütçe sunumunun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni sunarken petrol ve doğal gaz üretiminde gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.Yılmaz, "Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimimiz de artmaktadır. Bugün ülke içinde 139 bin, ülke dışında 43 bin olmak üzere günlük toplam 182 bin varil ham petrol üretimine ulaşmış durumdayız" dedi.Yeni sahalar için aramalar sürüyorPetrol üretimindeki artışın yanı sıra yeni kaynakların ekonomiye kazandırılması için arama yatırımlarına ağırlık verildiğini belirten Yılmaz, yurt dışında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmaların Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, "Son dönemlerde hem arama yatırımlarına büyük kaynak ayırıyoruz hem de yurt dışında çok önemli çalışmalar sürdürüyoruz. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberlerle bu alanlarda da dışa bağımlılığımızı önemli oranda düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Diyarbakır Havzası'ndaki potansiyelDiyarbakır Havzası'ndaki potansiyele de dikkati çeken Yılmaz, bölgede geleneksel olmayan yöntemlerle petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasının temel politika başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak teknolojik imkânlar ve arama faaliyetlerine öncelik verildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bakan-bayraktardan-gabar-dagindaki-petrol-sahasinda-meydana-gelen-kazaya-iliskin-aciklama-1086086231.html

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türkiye, cevdet yılmaz, tbmm