https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/tbmmde-butce-gorusmeleri-basladi-cevdet-yilmaz-yerli-petrol-uretiminin-gunluk-182-bin-varile-1109768403.html
TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı: Cevdet Yılmaz yerli petrol üretiminin günlük 182 bin varile ulaştığını açıkladı
TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı: Cevdet Yılmaz yerli petrol üretiminin günlük 182 bin varile ulaştığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Gaber'da üretilen petrol kaç varil, gabar petrolü ne kadar, gaberdan çıkarılan petrol miktarı, gabar petrolü
2026-10-22T14:45+0300
2026-10-22T14:45+0300
2026-10-22T14:45+0300
ekonomi̇
türkiye
cevdet yılmaz
tbmm
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Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaları sürerken Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimindeki artış, 2027 yılı bütçe sunumunun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni sunarken petrol ve doğal gaz üretiminde gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.Yılmaz, "Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimimiz de artmaktadır. Bugün ülke içinde 139 bin, ülke dışında 43 bin olmak üzere günlük toplam 182 bin varil ham petrol üretimine ulaşmış durumdayız" dedi.Yeni sahalar için aramalar sürüyorPetrol üretimindeki artışın yanı sıra yeni kaynakların ekonomiye kazandırılması için arama yatırımlarına ağırlık verildiğini belirten Yılmaz, yurt dışında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmaların Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, "Son dönemlerde hem arama yatırımlarına büyük kaynak ayırıyoruz hem de yurt dışında çok önemli çalışmalar sürdürüyoruz. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberlerle bu alanlarda da dışa bağımlılığımızı önemli oranda düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Diyarbakır Havzası'ndaki potansiyelDiyarbakır Havzası'ndaki potansiyele de dikkati çeken Yılmaz, bölgede geleneksel olmayan yöntemlerle petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasının temel politika başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak teknolojik imkânlar ve arama faaliyetlerine öncelik verildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bakan-bayraktardan-gabar-dagindaki-petrol-sahasinda-meydana-gelen-kazaya-iliskin-aciklama-1086086231.html
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türkiye, cevdet yılmaz, tbmm
türkiye, cevdet yılmaz, tbmm
TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı: Cevdet Yılmaz yerli petrol üretiminin günlük 182 bin varile ulaştığını açıkladı
Özel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Gabar başta olmak üzere Türkiye'nin yerli petrol üretiminin arttığını açıkladı.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaları sürerken Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimindeki artış, 2027 yılı bütçe sunumunun öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni sunarken petrol ve doğal gaz üretiminde gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.
Yılmaz, "Gabar başta olmak üzere yerli petrol üretimimiz de artmaktadır. Bugün ülke içinde 139 bin, ülke dışında 43 bin olmak üzere günlük toplam 182 bin varil ham petrol üretimine ulaşmış durumdayız" dedi.
Yeni sahalar için aramalar sürüyor
Petrol üretimindeki artışın yanı sıra yeni kaynakların ekonomiye kazandırılması için arama yatırımlarına ağırlık verildiğini belirten Yılmaz, yurt dışında da önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmaların Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini kaydeden Yılmaz, "Son dönemlerde hem arama yatırımlarına büyük kaynak ayırıyoruz hem de yurt dışında çok önemli çalışmalar sürdürüyoruz. İnşallah buralardan gelecek müjdeli haberlerle bu alanlarda da dışa bağımlılığımızı önemli oranda düşürmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
Diyarbakır Havzası'ndaki potansiyel
Diyarbakır Havzası'ndaki potansiyele de dikkati çeken Yılmaz, bölgede geleneksel olmayan yöntemlerle petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yılmaz, enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasının temel politika başlıklarından biri olduğunu vurgulayarak teknolojik imkânlar ve arama faaliyetlerine öncelik verildiğini söyledi.