https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bakan-bayraktardan-gabar-dagindaki-petrol-sahasinda-meydana-gelen-kazaya-iliskin-aciklama-1086086231.html

Bakan Bayraktar'dan Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama

Bakan Bayraktar'dan Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin "Kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere kapsamlı... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T20:22+0300

2024-07-21T20:22+0300

2024-07-21T20:22+0300

türkiye

alparslan bayraktar

gabar dağı

petrol

şırnak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişki kapsamlı inceleme başlattıklarını belirtti.Bayraktar, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.Söz konusu kazada mühendis Mehmet İrfan Güler'in hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Bayraktar, "Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Kazanın sebeplerini ortaya çıkarmak üzere kapsamlı bir inceleme başlattık. En kısa zamanda konunun aydınlığa kavuşacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarıldı, bir mühendis hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-zor-zamanlarda-dostlariyla-dayanisma-icinde-olmaya-devam-edecektir-1086085999.html

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gabar dağı

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alparslan bayraktar, gabar dağı, petrol, şırnak