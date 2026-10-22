https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-orta-doguda-tum-taraflarin-istemesi-halinde-arabuluculuga-haziriz-1109751939.html
Rusya: Orta Doğu’da tüm tarafların istemesi halinde arabuluculuğa hazırız
Rusya: Orta Doğu’da tüm tarafların istemesi halinde arabuluculuğa hazırız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Orta Doğu’daki çatışmanın tüm taraflarının talep etmesi halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T01:15+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Moskova’nın Orta Doğu’daki çatışmada arabuluculuk üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya’ya taşınmasına yönelik teklifin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Rudenko, “Başlangıçta, geçmişteki bu olumlu deneyimin tekrarlanmasını, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya topraklarına taşınmasını önerdik” ifadelerini kullandı. Rus diplomat, daha sonra önce ABD’nin, ardından İran’ın tutumunu sertleştirdiğini belirtti.Putin’den İran konusunda arabuluculuk mesajıRusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde, İran merkezli çatışmanın çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını ilettiğini aktarmıştı.Putin, İran konusunda diplomasi imkanlarının henüz tükenmediğini ve Tahran ile anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump da daha sonra Washington’ın Rusya’nın İran konusundaki tutumunu takdir ettiğini açıklamıştı.Çatışma henüz çözüme kavuşmadıABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamış, İran da karşı saldırılarla yanıt vermişti.Tahran ve Washington, haziran ortasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış ancak taraflar daha sonra yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemişti. Çatışma henüz çözüme kavuşmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-abdye-muzakere-sarti-uranyum-konusunda-geri-adim-yok-1109723120.html
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andrey rudenko, rusya, i̇ran, abd, yuriy uşakov, steve witkoff, tahran, ortadoğu
andrey rudenko, rusya, i̇ran, abd, yuriy uşakov, steve witkoff, tahran, ortadoğu
Rusya: Orta Doğu’da tüm tarafların istemesi halinde arabuluculuğa hazırız
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Orta Doğu’daki çatışmanın tüm taraflarının talep etmesi halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya’ya taşınması önerisinin hala masada olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus basınına yaptığı açıklamada, Moskova’nın Orta Doğu’daki çatışmada arabuluculuk üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.
Tüm taraflar böyle bir ilgi gösterirse arabuluculuğa hazırız. Daha önce İran’ın nükleer programına ilişkin meselenin nasıl çözülebileceği konusunda yardım teklifinde bulunduk ancak önerilerimiz şu ana kadar destek görmedi.
İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya’ya taşınmasına yönelik teklifin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Rudenko, “Başlangıçta, geçmişteki bu olumlu deneyimin tekrarlanmasını, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun Rusya topraklarına taşınmasını önerdik” ifadelerini kullandı. Rus diplomat, daha sonra önce ABD’nin, ardından İran’ın tutumunu sertleştirdiğini belirtti.
Putin’den İran konusunda arabuluculuk mesajı
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde, İran merkezli çatışmanın çözümü için arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını ilettiğini aktarmıştı.
Putin, İran konusunda diplomasi imkanlarının henüz tükenmediğini ve Tahran ile anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump da daha sonra Washington’ın Rusya’nın İran konusundaki tutumunu takdir ettiğini açıklamıştı.
Çatışma henüz çözüme kavuşmadı
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’daki hedeflere saldırılar düzenlemeye başlamış, İran da karşı saldırılarla yanıt vermişti.
Tahran ve Washington, haziran ortasında çatışmaların durdurulmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamış ancak taraflar daha sonra yeniden karşılıklı saldırılar düzenlemişti. Çatışma henüz çözüme kavuşmadı.