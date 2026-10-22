https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/son-dakika-haberleri-cinin-tibet-bolgesinde-7-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1109776456.html
Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Nagqu bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 22.33'te meydana gelen... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T18:09+0300
2026-10-22T18:09+0300
2026-10-22T18:46+0300
son depremler
asya & pasifik
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_0:0:2100:1181_1920x0_80_0_0_2a59a2835aed3ba02936cb97b387e366.png
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) dayandırdığı habere göre, deprem 22 Ekim Perşembe günü yerel saatle 22.33'te kaydedildi.Depremin merkez üssünün, Tibet'in kuzeyindeki Nagqu bölgesinde, yüksek rakımlı bir ilçede bulunduğu belirtildi. Sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılırken, merkez üssünün 5 kilometre çevresindeki ortalama rakımın yaklaşık 4 bin 864 metre olduğu kaydedildi.CENC, depremin yerel bölgede belirgin şekilde hissedildiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Tibet'in başkenti Lhasa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.Depremde can kaybı, yaralanma veya hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Nepal-Tibet sınırındaki depremBölgede en yakın deprem daha önce Nepal'de 8 Eylül'de yaşandı.Deprem, 26 Ağustos'ta Nepal-Tibet sınırı yakınlarında meydana gelen buz ve kaya çığının tetiklediği sellerin ardından devam eden arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları sırasında yaşandı. Afet, evleri, yolları ve köprüleri sürükleyerek götürdü, hidroelektrik projelerine zarar verdi ve binlerce kişiyi kayıp bıraktı.Yetkililer ayrıca bölgenin aşırı hava olaylarına, buzulların geri çekilmesine ve artan sıcaklıklara karşı savunmasızlığı konusunda endişelerini dile getirdi. Çinli araştırmacılar, iklim değişikliğinin Çinghay-Tibet Platosu genelinde buzulların erimesini hızlandırdığı ve gelecekteki afet riskini artırabileceği uyarısında bulundu.Brahmaputra Nehri de dahil olmak üzere sınır aşan birçok büyük nehrin kaynağı olan plato bölgesindeki çevresel değişimler, nehirlerin aşağı havzalarında yaşayan topluluklar açısından da endişe yaratıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/panamada-77-buyuklugundeki-depremin-ardindan-746-artci-sarsinti-yasandi-1-2-ay-surebilir-1109623602.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/10/1106529007_263:0:1838:1181_1920x0_80_0_0_5fdb504c9e7757245d0cec84382d60f5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
asya & pasifik, deprem, deprem son dakika
asya & pasifik, deprem, deprem son dakika
Çin'in Tibet bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:09 22.10.2026 (güncellendi: 18:46 22.10.2026)
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Nagqu bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi, yerel saatle 22.33'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu bildirdi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'ne (CENC) dayandırdığı habere göre, deprem 22 Ekim Perşembe günü yerel saatle 22.33'te kaydedildi.
Depremin merkez üssünün, Tibet'in kuzeyindeki Nagqu bölgesinde, yüksek rakımlı bir ilçede bulunduğu belirtildi. Sarsıntının 10 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarılırken, merkez üssünün 5 kilometre çevresindeki ortalama rakımın yaklaşık 4 bin 864 metre olduğu kaydedildi.
CENC, depremin yerel bölgede belirgin şekilde hissedildiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Tibet'in başkenti Lhasa'ya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Depremde can kaybı, yaralanma veya hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Nepal-Tibet sınırındaki deprem
Bölgede en yakın deprem daha önce Nepal'de 8 Eylül'de yaşandı.
Deprem, 26 Ağustos'ta Nepal-Tibet sınırı yakınlarında meydana gelen buz ve kaya çığının tetiklediği sellerin ardından devam eden arama kurtarma ve iyileştirme çalışmaları sırasında yaşandı. Afet, evleri, yolları ve köprüleri sürükleyerek götürdü, hidroelektrik projelerine zarar verdi ve binlerce kişiyi kayıp bıraktı.
Yetkililer ayrıca bölgenin aşırı hava olaylarına, buzulların geri çekilmesine ve artan sıcaklıklara karşı savunmasızlığı konusunda endişelerini dile getirdi. Çinli araştırmacılar, iklim değişikliğinin Çinghay-Tibet Platosu genelinde buzulların erimesini hızlandırdığı ve gelecekteki afet riskini artırabileceği uyarısında bulundu.
Brahmaputra Nehri de dahil olmak üzere sınır aşan birçok büyük nehrin kaynağı olan plato bölgesindeki çevresel değişimler, nehirlerin aşağı havzalarında yaşayan topluluklar açısından da endişe yaratıyor.