https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/siber-guvenlik-baskanligi-kamu-dijital-hizmetleri-kesintisiz-devam-ediyor-1109762200.html

Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor

Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor

Sputnik Türkiye

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve dijital uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen iki... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T11:56+0300

2026-10-22T11:56+0300

2026-10-22T12:04+0300

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siber güvenlik

siber güvenlik başkanlığı

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Siber Güvenlik Başkanlığı, internet siteleri ve kurumsal dijital uygulamalarda kullanılan PHP yazılım altyapısındaki güvenlik zafiyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Başkanlığın açıklamasına göre, “PHP2Shell” olarak adlandırılan iki güvenlik açığı, belirli koşullar altında kötü niyetli kişilerin kullanıcı adı veya şifreye ihtiyaç duymadan savunmasız sistemlere müdahale etmesine imkân tanıyabiliyor.Bu nedenle PHP altyapısını kullanan sistemlerin kontrol edilmesi, güvenlik güncellemelerinin uygulanması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.e-Devlet Kapısı'nda güvenlik sorunu tespit edildi mi?69 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan e-Devlet Kapısı'nda, PHP altyapısındaki güvenlik açıklarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, yapılan kontrollerde e-Devlet hizmetlerinin güvenliğini olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı.Başkanlık, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan kamu hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini ve vatandaşların platformdan olağan şekilde yararlanmaya devam ettiğini bildirdi.e-Devlet sistemleri 7 gün 24 saat izleniyorAçıklamada, e-Devlet Kapısı'nda kişisel verilerin korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla çok katmanlı güvenlik önlemleri uygulandığı belirtildi.Platformdaki sistemlerin 7 gün 24 saat izlendiği ve düzenli olarak güvenlik testlerinden geçirildiği aktarıldı.Bu çalışmaların, dijital kamu hizmetlerinin güvenli biçimde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.Kamu kurumları ve özel sektöre PHP güncellemesi çağrısıSiber Güvenlik Başkanlığı, olası risklere karşı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarını PHP altyapılarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.Özellikle geçmiş dönemlerden kalan, güncelliğini yitirmiş yazılım bileşenlerinin tespit edilmesi, bu sistemlerin güvenlik kontrollerinin tamamlanması ve gerekli güncellemelerin gecikmeksizin gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Güncel yazılımların kullanılması ve düzenli güvenlik kontrollerinin yapılması, olası siber risklerin azaltılmasında temel önleyici tedbirler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/siber-guvenlik-baskanligindan-ulusal-capta-guvenlik-uyarisi-1109750974.html

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