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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-asker-cenazesi-takasi-gerceklesti-1109765864.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen yeni cenaze takasında Rus tarafının 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafının ise 25 Rus askerin cenazesini teslim ettiği... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:31+0300
2026-10-22T13:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
belarus
cenaze
takas
asker
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Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti. Belarus-Ukrayna sınrında yapılan takas kapsamında Rusya 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna ise 25 Rus askerin cenazesini teslim etti.Takasın Belarus-Ukrayna sınırındaki ‘Novaya Guta’ kontrol noktasında gerçekleştiği bilgisi verildi.Haberde ayrıca Belarus'ta halihazırda 70'ten fazla insani yardım misyonunun hayata geçirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/2025-2026-yillarinda-rusya-ile-ukrayna-arasinda-gerceklesen-cenaze-takaslari-1107346244.html
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ukrayna, rusya, belarus, cenaze, takas, asker
ukrayna, rusya, belarus, cenaze, takas, asker

Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti

13:31 22.10.2026
© СТВ | Новости Беларусь/TelegramBelarus-Ukrayna sınırında cenaze takası
Belarus-Ukrayna sınırında cenaze takası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© СТВ | Новости Беларусь/Telegram
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Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen yeni cenaze takasında Rus tarafının 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafının ise 25 Rus askerin cenazesini teslim ettiği bildirildi.
Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti.
Belarus-Ukrayna sınrında yapılan takas kapsamında Rusya 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna ise 25 Rus askerin cenazesini teslim etti.
Takasın Belarus-Ukrayna sınırındaki ‘Novaya Guta’ kontrol noktasında gerçekleştiği bilgisi verildi.
Haberde ayrıca Belarus'ta halihazırda 70'ten fazla insani yardım misyonunun hayata geçirildiği belirtildi.
2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2026
MULTİMEDYA
2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları
17 Temmuz, 18:28
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