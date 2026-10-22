https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-asker-cenazesi-takasi-gerceklesti-1109765864.html
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen yeni cenaze takasında Rus tarafının 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafının ise 25 Rus askerin cenazesini teslim ettiği... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:31+0300
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2026-10-22T13:31+0300
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Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti. Belarus-Ukrayna sınrında yapılan takas kapsamında Rusya 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna ise 25 Rus askerin cenazesini teslim etti.Takasın Belarus-Ukrayna sınırındaki ‘Novaya Guta’ kontrol noktasında gerçekleştiği bilgisi verildi.Haberde ayrıca Belarus'ta halihazırda 70'ten fazla insani yardım misyonunun hayata geçirildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/2025-2026-yillarinda-rusya-ile-ukrayna-arasinda-gerceklesen-cenaze-takaslari-1107346244.html
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ukrayna, rusya, belarus, cenaze, takas, asker
ukrayna, rusya, belarus, cenaze, takas, asker
Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti
Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen yeni cenaze takasında Rus tarafının 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafının ise 25 Rus askerin cenazesini teslim ettiği bildirildi.
Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti.
Belarus-Ukrayna sınrında yapılan takas kapsamında Rusya 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna ise 25 Rus askerin cenazesini teslim etti.
Takasın Belarus-Ukrayna sınırındaki ‘Novaya Guta’ kontrol noktasında gerçekleştiği bilgisi verildi.
Haberde ayrıca Belarus'ta halihazırda 70'ten fazla insani yardım misyonunun hayata geçirildiği belirtildi.