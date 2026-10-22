https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-ve-ukrayna-arasinda-yeni-asker-cenazesi-takasi-gerceklesti-1109765864.html

Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen yeni cenaze takasında Rus tarafının 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna tarafının ise 25 Rus askerin cenazesini teslim ettiği... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

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Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Rusya ve Ukrayna arasında yeni asker cenazesi takası gerçekleşti. Belarus-Ukrayna sınrında yapılan takas kapsamında Rusya 252 Ukraynalı askerin, Ukrayna ise 25 Rus askerin cenazesini teslim etti.Takasın Belarus-Ukrayna sınırındaki ‘Novaya Guta’ kontrol noktasında gerçekleştiği bilgisi verildi.Haberde ayrıca Belarus'ta halihazırda 70'ten fazla insani yardım misyonunun hayata geçirildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260717/2025-2026-yillarinda-rusya-ile-ukrayna-arasinda-gerceklesen-cenaze-takaslari-1107346244.html

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