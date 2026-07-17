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2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları
2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları
Sputnik Türkiye
16 Temmuz'da Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta sınır kapısında Rusya ile Ukrayna arasında ölen askerlerin cenaze takası gerçekleştirildi. 17.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-17T18:28+0300
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Rus tarafı 501 Ukraynalı askerin naaşını iade ederken Ukrayna'nın teslim ettiği Rus askerlerin cenaze sayısı 31'i buldu. Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine dayanarak 2025-2026 yıllarında iki ülke arasında gerçekleşen ölülerin cenaze takaslarına dair bilgi infografikte topladı.
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i̇nfografi̇k, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna, инфографика

2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları

18:28 17.07.2026
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16 Temmuz'da Belarus'un Gomel bölgesindeki Novaya Guta sınır kapısında Rusya ile Ukrayna arasında ölen askerlerin cenaze takası gerçekleştirildi.
Rus tarafı 501 Ukraynalı askerin naaşını iade ederken Ukrayna'nın teslim ettiği Rus askerlerin cenaze sayısı 31'i buldu. Sputnik, Rusya Savunma Bakanlığı'nın verilerine dayanarak 2025-2026 yıllarında iki ülke arasında gerçekleşen ölülerin cenaze takaslarına dair bilgi infografikte topladı.
2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları - Sputnik Türkiye
2025-2026 yıllarında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen cenaze takasları - Sputnik Türkiye
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