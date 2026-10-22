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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1109765733.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kontrol altındaki yerleşimlerin sayısını artıran Rus ordusu, son bir gün içerisinde 1245 Ukraynalı... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:01+0300
2026-10-22T13:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata ilişkin 22 Ekim 2026 tarihli günlük durum raporunu yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek bilgilere yer verildi:Rusya'nın ‘Doğu’ (Vostok) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna savunma hattının iç kesimlerine doğru ilerleme kaydettiği ve Zaporojye Bölgesinde yer alan Mirovka yerleşim birimini kontrol altına aldığ.Ukrayna ordusu son bir günde 1.245’ten fazla askeri personelini ve 4 zırhlı savaş aracını kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu sistemlerinin; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini hedef aldığı aktarıldı. Ayrıca Ukrayna genelinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, İHA montaj ve depolama alanları ile fırlatma merkezleri, Ukraynalı silahlı unsurlar ve yabancı savaşçıların geçici konuşlanma yerlerinin bulunduğu 158 nokta vuruldu.Rus hava savunma sistemleri tarafından uçak tipi 1.226 İHA düşürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dmitriyev-rusyaya-4-yilda-320-milyar-euro-odeyen-avrupanin-abdyle-yapilan-dizel-anlasmasini-1109765195.html
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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı

13:01 22.10.2026 (güncellendi: 13:07 22.10.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kontrol altındaki yerleşimlerin sayısını artıran Rus ordusu, son bir gün içerisinde 1245 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata ilişkin 22 Ekim 2026 tarihli günlük durum raporunu yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek bilgilere yer verildi:
Rusya'nın ‘Doğu’ (Vostok) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna savunma hattının iç kesimlerine doğru ilerleme kaydettiği ve Zaporojye Bölgesinde yer alan Mirovka yerleşim birimini kontrol altına aldığ.
Ukrayna ordusu son bir günde 1.245’ten fazla askeri personelini ve 4 zırhlı savaş aracını kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu sistemlerinin; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini hedef aldığı aktarıldı. Ayrıca Ukrayna genelinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, İHA montaj ve depolama alanları ile fırlatma merkezleri, Ukraynalı silahlı unsurlar ve yabancı savaşçıların geçici konuşlanma yerlerinin bulunduğu 158 nokta vuruldu.
Rus hava savunma sistemleri tarafından uçak tipi 1.226 İHA düşürüldü.
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