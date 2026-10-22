https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1109765733.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye’de bir yerleşim merkezi daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kontrol altındaki yerleşimlerin sayısını artıran Rus ordusu, son bir gün içerisinde 1245 Ukraynalı... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T13:01+0300

2026-10-22T13:01+0300

2026-10-22T13:07+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/12/1108076965_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78b96c3eecaa93fa976280f6438cb6cc.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekata ilişkin 22 Ekim 2026 tarihli günlük durum raporunu yayımladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek bilgilere yer verildi:Rusya'nın ‘Doğu’ (Vostok) Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna savunma hattının iç kesimlerine doğru ilerleme kaydettiği ve Zaporojye Bölgesinde yer alan Mirovka yerleşim birimini kontrol altına aldığ.Ukrayna ordusu son bir günde 1.245’ten fazla askeri personelini ve 4 zırhlı savaş aracını kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait operasyonel-taktik havacılık unsurları, saldırı tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu sistemlerinin; Ukrayna ordusu tarafından kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini hedef aldığı aktarıldı. Ayrıca Ukrayna genelinde silah, mühimmat ve askeri teçhizat depoları, İHA montaj ve depolama alanları ile fırlatma merkezleri, Ukraynalı silahlı unsurlar ve yabancı savaşçıların geçici konuşlanma yerlerinin bulunduğu 158 nokta vuruldu.Rus hava savunma sistemleri tarafından uçak tipi 1.226 İHA düşürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dmitriyev-rusyaya-4-yilda-320-milyar-euro-odeyen-avrupanin-abdyle-yapilan-dizel-anlasmasini-1109765195.html

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat