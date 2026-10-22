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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dmitriyev-rusyaya-4-yilda-320-milyar-euro-odeyen-avrupanin-abdyle-yapilan-dizel-anlasmasini-1109765195.html
Dmitriyev: Rusya'ya 4 yılda 320 milyar euro ödeyen Avrupa'nın ABD'yle yapılan dizel anlaşmasını eleştirmesi ironik
Dmitriyev: Rusya'ya 4 yılda 320 milyar euro ödeyen Avrupa'nın ABD'yle yapılan dizel anlaşmasını eleştirmesi ironik
Sputnik Türkiye
Avrupa'nın özellikle Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmasına karşı çıkmasını eleştiren Dmitriyev, Avrupa'nın enerji politikasına tepki göstererek Rusya'dan... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T12:52+0300
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Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuştu.Avrupa'nın göç sorunuyla karşı karşıya olduğunu, Rusya aleyhindeki yanlış algılarla kendine zarar verdiğini belirten Dmitriyev, Avrupa'nın özellikle Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmasına karşı çıkmasını eleştirdi.Dmitriyev, "Son dört yılda Rusya'ya 320 milyar ödeyen bazı Avrupalıların dizel anlaşmasını eleştirmesini oldukça ironik buluyoruz. Çünkü bu anlaşma ABD'deki dizel fiyatlarını daha ilk günden yüzde 5 düşürdü ve piyasayı olumlu etkilemeye devam edecek. Bence bu ekonomik işbirliği gerçekten temel oluşturuyor" dedi.'Avrupalılar enerji için 2-3 kat fazla ödediğinde, Rusya'dan enerji tedariki kaçınılmaz olacak'Dmitriyev, Avrupa'nın enerji politikasını eleştirerek Rusya'dan enerji tedarikinin yeniden başlamasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.Rus yetkili, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajları 'Avrupa'nın enerji altyapısına tarihte düzenlenen en büyük saldırı' olarak niteleyerek bu iki hattın gelecekte yeniden devreye alınacağından şüphe duymadıklarını söyledi.Dmitriyev, Avrupalılar enerji için 2-3 kat fazla ödediğinde, Rusya'dan enerji tedariki kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rus-uzmandan-putin-witkoff-gorusmesine-dair-degerlendirme-rusya-abd-iliskileri-yeniden-ivme-kazandi-1109759079.html
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avrupa, kirill dmitriyev, rusya, abd, i̇stanbul, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kuzey akım, 19. verona avrasya ekonomi forumu, ukrayna
avrupa, kirill dmitriyev, rusya, abd, i̇stanbul, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kuzey akım, 19. verona avrasya ekonomi forumu, ukrayna

Dmitriyev: Rusya'ya 4 yılda 320 milyar euro ödeyen Avrupa'nın ABD'yle yapılan dizel anlaşmasını eleştirmesi ironik

12:52 22.10.2026
verona avrasya ekonomik forumu dmitriyev
verona avrasya ekonomik forumu dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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Avrupa'nın özellikle Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmasına karşı çıkmasını eleştiren Dmitriyev, Avrupa'nın enerji politikasına tepki göstererek Rusya'dan enerji tedarikinin yeniden başlamasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Avrupa'nın göç sorunuyla karşı karşıya olduğunu, Rusya aleyhindeki yanlış algılarla kendine zarar verdiğini belirten Dmitriyev, Avrupa'nın özellikle Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmasına karşı çıkmasını eleştirdi.

Dmitriyev, "Son dört yılda Rusya'ya 320 milyar ödeyen bazı Avrupalıların dizel anlaşmasını eleştirmesini oldukça ironik buluyoruz. Çünkü bu anlaşma ABD'deki dizel fiyatlarını daha ilk günden yüzde 5 düşürdü ve piyasayı olumlu etkilemeye devam edecek. Bence bu ekonomik işbirliği gerçekten temel oluşturuyor" dedi.

'Avrupalılar enerji için 2-3 kat fazla ödediğinde, Rusya'dan enerji tedariki kaçınılmaz olacak'

Dmitriyev, Avrupa'nın enerji politikasını eleştirerek Rusya'dan enerji tedarikinin yeniden başlamasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.

Rus yetkili, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajları 'Avrupa'nın enerji altyapısına tarihte düzenlenen en büyük saldırı' olarak niteleyerek bu iki hattın gelecekte yeniden devreye alınacağından şüphe duymadıklarını söyledi.

Dmitriyev, Avrupalılar enerji için 2-3 kat fazla ödediğinde, Rusya'dan enerji tedariki kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.
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