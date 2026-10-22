https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/dmitriyev-rusyaya-4-yilda-320-milyar-euro-odeyen-avrupanin-abdyle-yapilan-dizel-anlasmasini-1109765195.html

Dmitriyev: Rusya'ya 4 yılda 320 milyar euro ödeyen Avrupa'nın ABD'yle yapılan dizel anlaşmasını eleştirmesi ironik

Dmitriyev: Rusya'ya 4 yılda 320 milyar euro ödeyen Avrupa'nın ABD'yle yapılan dizel anlaşmasını eleştirmesi ironik

Sputnik Türkiye

Avrupa'nın özellikle Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmasına karşı çıkmasını eleştiren Dmitriyev, Avrupa'nın enerji politikasına tepki göstererek Rusya'dan... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T12:52+0300

2026-10-22T12:52+0300

2026-10-22T12:52+0300

dünya

avrupa

kirill dmitriyev

rusya

abd

i̇stanbul

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kuzey akım

19. verona avrasya ekonomi forumu

ukrayna

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Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuştu.Avrupa'nın göç sorunuyla karşı karşıya olduğunu, Rusya aleyhindeki yanlış algılarla kendine zarar verdiğini belirten Dmitriyev, Avrupa'nın özellikle Rusya ve ABD arasındaki dizel anlaşmasına karşı çıkmasını eleştirdi.Dmitriyev, "Son dört yılda Rusya'ya 320 milyar ödeyen bazı Avrupalıların dizel anlaşmasını eleştirmesini oldukça ironik buluyoruz. Çünkü bu anlaşma ABD'deki dizel fiyatlarını daha ilk günden yüzde 5 düşürdü ve piyasayı olumlu etkilemeye devam edecek. Bence bu ekonomik işbirliği gerçekten temel oluşturuyor" dedi.'Avrupalılar enerji için 2-3 kat fazla ödediğinde, Rusya'dan enerji tedariki kaçınılmaz olacak'Dmitriyev, Avrupa'nın enerji politikasını eleştirerek Rusya'dan enerji tedarikinin yeniden başlamasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladı.Rus yetkili, Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajları 'Avrupa'nın enerji altyapısına tarihte düzenlenen en büyük saldırı' olarak niteleyerek bu iki hattın gelecekte yeniden devreye alınacağından şüphe duymadıklarını söyledi.Dmitriyev, Avrupalılar enerji için 2-3 kat fazla ödediğinde, Rusya'dan enerji tedariki kaçınılmaz olacağını sözlerine ekledi.

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rusya

abd

i̇stanbul

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Sputnik Türkiye

avrupa, kirill dmitriyev, rusya, abd, i̇stanbul, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kuzey akım, 19. verona avrasya ekonomi forumu, ukrayna