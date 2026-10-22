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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-iki-trafo-merkezi-ve-iki-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1109777627.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da iki trafo merkezi ve iki kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da iki trafo merkezi ve iki kuru yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe günü düzenlenen saldırılarda Kiev bölgesi ile Jitomir’de iki trafo merkezinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ikmal amacıyla... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T18:56+0300
2026-10-22T18:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
kiev
jitomir
ukrayna silahlı kuvvetleri
odessa
rus ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun perşembe günü gündüz saatlerinde Ukrayna’daki enerji tesisleri, liman altyapısı ve askeri yük taşımacılığında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, hedef alınan enerji tesislerinin Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmeleri ile lojistik merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağladığı belirtilerek, “Saldırı sonucunda Kiev bölgesindeki Hotov yerleşiminde bulunan PS-330 ‘Novokiyevskaya’ trafo merkezi ile Jitomir kentindeki PS-330 ‘Jitomirskaya’ trafo merkezi vuruldu” denildi.Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca, Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan liman altyapısı ve deniz taşıtlarının da hedef alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1109765733.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, jitomir, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, jitomir, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, rus ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da iki trafo merkezi ve iki kuru yük gemisi vuruldu

18:56 22.10.2026
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe günü düzenlenen saldırılarda Kiev bölgesi ile Jitomir’de iki trafo merkezinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ikmal amacıyla yük taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun perşembe günü gündüz saatlerinde Ukrayna’daki enerji tesisleri, liman altyapısı ve askeri yük taşımacılığında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, hedef alınan enerji tesislerinin Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmeleri ile lojistik merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağladığı belirtilerek, “Saldırı sonucunda Kiev bölgesindeki Hotov yerleşiminde bulunan PS-330 ‘Novokiyevskaya’ trafo merkezi ile Jitomir kentindeki PS-330 ‘Jitomirskaya’ trafo merkezi vuruldu” denildi.
Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca, Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan liman altyapısı ve deniz taşıtlarının da hedef alındığı kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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