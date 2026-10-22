https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-iki-trafo-merkezi-ve-iki-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1109777627.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da iki trafo merkezi ve iki kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da iki trafo merkezi ve iki kuru yük gemisi vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe günü düzenlenen saldırılarda Kiev bölgesi ile Jitomir’de iki trafo merkezinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ikmal amacıyla... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T18:56+0300
2026-10-22T18:56+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun perşembe günü gündüz saatlerinde Ukrayna’daki enerji tesisleri, liman altyapısı ve askeri yük taşımacılığında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.Açıklamada, hedef alınan enerji tesislerinin Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmeleri ile lojistik merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağladığı belirtilerek, “Saldırı sonucunda Kiev bölgesindeki Hotov yerleşiminde bulunan PS-330 ‘Novokiyevskaya’ trafo merkezi ile Jitomir kentindeki PS-330 ‘Jitomirskaya’ trafo merkezi vuruldu” denildi.Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca, Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan liman altyapısı ve deniz taşıtlarının da hedef alındığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-zaporojyede-bir-yerlesim-merkezi-daha-kontrol-altina-alindi-1109765733.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, jitomir, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, rus ordusu
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, kiev, jitomir, ukrayna silahlı kuvvetleri, odessa, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’da iki trafo merkezi ve iki kuru yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe günü düzenlenen saldırılarda Kiev bölgesi ile Jitomir’de iki trafo merkezinin ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ikmal amacıyla yük taşıyan iki kuru yük gemisinin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun perşembe günü gündüz saatlerinde Ukrayna’daki enerji tesisleri, liman altyapısı ve askeri yük taşımacılığında kullanılan gemilere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, hedef alınan enerji tesislerinin Ukrayna’nın savunma sanayisi işletmeleri ile lojistik merkezlerinin faaliyetlerini sürdürmesini sağladığı belirtilerek, “Saldırı sonucunda Kiev bölgesindeki Hotov yerleşiminde bulunan PS-330 ‘Novokiyevskaya’ trafo merkezi ile Jitomir kentindeki PS-330 ‘Jitomirskaya’ trafo merkezi vuruldu” denildi.
Odessa ve Çernomorsk limanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan iki kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca, Ukrayna’ya askeri yük sevkiyatında kullanılan liman altyapısı ve deniz taşıtlarının da hedef alındığı kaydedildi.