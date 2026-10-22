https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-disisleri-netanyahu-uzmanlar-arasi-diyalog-yerine-medyaya-servis-edilen-iddialari-tercih-etti-1109778414.html

Rusya Dışişleri: Netanyahu, uzmanlar arası diyalog yerine medyaya servis edilen iddiaları tercih etti

Rusya Dışişleri: Netanyahu, uzmanlar arası diyalog yerine medyaya servis edilen iddiaları tercih etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siber güvenlik konusunda uzmanlar arası diyalog kurmak yerine, seçimler öncesinde medyaya... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T19:54+0300

2026-10-22T19:54+0300

2026-10-22T19:54+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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i̇srail

benyamin netanyahu

siber güvenlik

hillary clinton

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Rusya Dışişleri Bakanlığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Rusya’nın antisemitik kampanya yürüttüğü iddia edilen "bot çiftlikleriyle" bağlantısı olduğu ve Batılı ülkelerde İsrail karşıtı duyguları körüklediği yönündeki suçlamalarına yanıt verildi.İsrail Başbakanı'nın birtakım "bot çiftliklerine" atıfta bulunduğunun dikkatlerini çektiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın 2018 yılında İsrail’e bilgi güvenliği alanında iş birliğini öngören ikili bir anlaşma teklif ettiği, ancak bu girişime hiçbir yanıt alınamadığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı: Rusya’nın bu tür asılsız haberlerle ilk kez karşılaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Zamanında ABD başkan adayı Hillary Clinton da 'Rus bilgisayar korsanlarının' Amerikan seçim sürecine müdahale ettiği konusunu aktif biçimde gündeme getirmiş, sonuçta bunun açık bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı" denildi.Bakanlık açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/amerikan-basini-abd-ve-israil-secimlerin-ardindan-irana-yeni-saldiri-planlari-hazirliyor-1109772983.html

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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, i̇srail, benyamin netanyahu, siber güvenlik, hillary clinton