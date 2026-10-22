https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-disisleri-netanyahu-uzmanlar-arasi-diyalog-yerine-medyaya-servis-edilen-iddialari-tercih-etti-1109778414.html
Rusya Dışişleri: Netanyahu, uzmanlar arası diyalog yerine medyaya servis edilen iddiaları tercih etti
Rusya Dışişleri: Netanyahu, uzmanlar arası diyalog yerine medyaya servis edilen iddiaları tercih etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siber güvenlik konusunda uzmanlar arası diyalog kurmak yerine, seçimler öncesinde medyaya... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T19:54+0300
2026-10-22T19:54+0300
2026-10-22T19:54+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Rusya’nın antisemitik kampanya yürüttüğü iddia edilen "bot çiftlikleriyle" bağlantısı olduğu ve Batılı ülkelerde İsrail karşıtı duyguları körüklediği yönündeki suçlamalarına yanıt verildi.İsrail Başbakanı'nın birtakım "bot çiftliklerine" atıfta bulunduğunun dikkatlerini çektiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın 2018 yılında İsrail’e bilgi güvenliği alanında iş birliğini öngören ikili bir anlaşma teklif ettiği, ancak bu girişime hiçbir yanıt alınamadığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı: Rusya’nın bu tür asılsız haberlerle ilk kez karşılaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Zamanında ABD başkan adayı Hillary Clinton da 'Rus bilgisayar korsanlarının' Amerikan seçim sürecine müdahale ettiği konusunu aktif biçimde gündeme getirmiş, sonuçta bunun açık bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı" denildi.Bakanlık açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/amerikan-basini-abd-ve-israil-secimlerin-ardindan-irana-yeni-saldiri-planlari-hazirliyor-1109772983.html
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rusya dışişleri bakanlığı, rusya, i̇srail, benyamin netanyahu, siber güvenlik, hillary clinton
rusya dışişleri bakanlığı, rusya, i̇srail, benyamin netanyahu, siber güvenlik, hillary clinton
Rusya Dışişleri: Netanyahu, uzmanlar arası diyalog yerine medyaya servis edilen iddiaları tercih etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun siber güvenlik konusunda uzmanlar arası diyalog kurmak yerine, seçimler öncesinde medyaya servis edilen iddiaları tercih etmesinin esefle karşılandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığından Sputnik’e yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Rusya’nın antisemitik kampanya yürüttüğü iddia edilen "bot çiftlikleriyle" bağlantısı olduğu ve Batılı ülkelerde İsrail karşıtı duyguları körüklediği yönündeki suçlamalarına yanıt verildi.
İsrail Başbakanı'nın birtakım "bot çiftliklerine" atıfta bulunduğunun dikkatlerini çektiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın 2018 yılında İsrail’e bilgi güvenliği alanında iş birliğini öngören ikili bir anlaşma teklif ettiği, ancak bu girişime hiçbir yanıt alınamadığı hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:
Bu tür bir iş birliğinin kurulması, durup dururken sorun yaratılmasını önleyebilirdi. İsrail hükümeti başkanının, siber güvenlik alanında ilgili uzmanların diyaloğu yerine, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde medyaya servis edilen iddiaları tercih ettiğini üzülerek belirtmek zorundayız.
Rusya’nın bu tür asılsız haberlerle ilk kez karşılaşmadığı vurgulanan açıklamada, "Zamanında ABD başkan adayı Hillary Clinton da 'Rus bilgisayar korsanlarının' Amerikan seçim sürecine müdahale ettiği konusunu aktif biçimde gündeme getirmiş, sonuçta bunun açık bir yalan olduğu ortaya çıkmıştı" denildi.
Bakanlık açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
Rusçada, ‘Suçu hasta baştan sağlıklı başa atmak’ şeklinde bilinen bir deyim vardır. Belki de tam olarak böyle bir durumla karşı karşıyayız. Dünyada İsrail’e yönelik tutumun, yalnızca kendi yönetiminin izlediği politikalarla şekillendiği açıktır.