Rus Dışişleri: Karadeniz'de hiçbir palyatif çözüm mümkün değil
gruşko istanbul
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İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Karadeniz'de çözüme Kiev, NATO ve Batılı ülkelerin tutumu nedeniyle ulaşılamadığını belirterek Moskova'nın palyatif çözüme karşı olduğu mesajını verdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna'nın Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırıları değerlendirdiği demecinde, Moskova'nın palyatif çözümlere kapalı olduğunun altını çizdi.
İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu sonrası basının karşısına çıkan Gruşko, Karadeniz'de saldırıların durdurulmasına yönelik pek çok girişim olduğunu ve Rusya'nın bu girişimlere karşı tutumunun gayet iyi bilindiğini kaydetti.
Gruşko, "Bu tutum, gerek ikili düzeyde ilgili kanallar aracılığıyla gerekse kamuoyu önünde defalarca dile getirildi. Hiçbir palyatif çözüm mümkün değil. Biz bunu defalarca tecrübe ettik, ister Karadeniz'de ister temas hattı boyunca durumu bir yönüyle iyileştirmeyi amaçladığı izlenimi veren Karadeniz Anlaşması'nın ve diğer girişimlerin akıbetinden bahsetmeme gerek yok" dedi.
Ukrayna, NATO ve Batılı ülkelerin anlaşma kabiliyetine sahip olmaması sebebiyle söz konusu soruna çözüm bulunamadığını vurgulayan Rus yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:
İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu sonrası basının karşısına çıkan Gruşko, Karadeniz'de saldırıların durdurulmasına yönelik pek çok girişim olduğunu ve Rusya'nın bu girişimlere karşı tutumunun gayet iyi bilindiğini kaydetti.
Gruşko, "Bu tutum, gerek ikili düzeyde ilgili kanallar aracılığıyla gerekse kamuoyu önünde defalarca dile getirildi. Hiçbir palyatif çözüm mümkün değil. Biz bunu defalarca tecrübe ettik, ister Karadeniz'de ister temas hattı boyunca durumu bir yönüyle iyileştirmeyi amaçladığı izlenimi veren Karadeniz Anlaşması'nın ve diğer girişimlerin akıbetinden bahsetmeme gerek yok" dedi.
Ukrayna, NATO ve Batılı ülkelerin anlaşma kabiliyetine sahip olmaması sebebiyle söz konusu soruna çözüm bulunamadığını vurgulayan Rus yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu girişimlerin hiçbiri Ukrayna'nın, NATO'nun ve Batılı ülkelerin anlaşma kabiliyetine sahip olmaması sebebiyle işe yaramadı. Bunlar sadece savaş alanında ya da başka hususlarda birtakım taktiksel avantajlar elde etmek amacıyla kullanıldı. Bu nedenle bizim tutumumuz son derece net ve anlaşılır. Ortaklarımızın herhangi bir çözümü önerirken varlığından bahsettikleri tüm bu sorunların çözümü, ancak çatışmanın ortaya çıkış nedenlerini de ortadan kaldıran kalıcı bir barışçıl uzlaşı ile sağlanabilir.