Rus Dışişleri: Karadeniz'de hiçbir palyatif çözüm mümkün değil

Bu girişimlerin hiçbiri Ukrayna'nın, NATO'nun ve Batılı ülkelerin anlaşma kabiliyetine sahip olmaması sebebiyle işe yaramadı. Bunlar sadece savaş alanında ya da başka hususlarda birtakım taktiksel avantajlar elde etmek amacıyla kullanıldı. Bu nedenle bizim tutumumuz son derece net ve anlaşılır. Ortaklarımızın herhangi bir çözümü önerirken varlığından bahsettikleri tüm bu sorunların çözümü, ancak çatışmanın ortaya çıkış nedenlerini de ortadan kaldıran kalıcı bir barışçıl uzlaşı ile sağlanabilir.