https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/prostat-kanserinin-erken-teshisinde-yeni-ipucu-tanidan-15-yil-once-belirlenebilen-isaretler-bulundu-1109760340.html

Prostat kanserinin erken teşhisinde yeni ipucu: Tanıdan 15 yıl önce belirlenebilen işaretler bulundu

Prostat kanserinin erken teşhisinde yeni ipucu: Tanıdan 15 yıl önce belirlenebilen işaretler bulundu

Sputnik Türkiye

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, prostat kanseri tanısından 15 yıldan uzun süre önce kandaki seviyeleriyle hastalıkla ilişkili olduğu belirlenen 12 protein... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:48+0300

2026-10-22T10:48+0300

2026-10-22T10:48+0300

sağlik

oxford üniversitesi

'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk)

i̇ngiltere

prostat kanseri

tedavi

erken tanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102753/34/1027533455_0:0:1915:1077_1920x0_80_0_0_b981f69cd655e4c51c1ef30467293303.jpg

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, prostat kanserinin özellikle agresif seyreden türlerinin yıllar öncesinden öngörülmesine yardımcı olabilecek biyolojik işaretler belirledi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre araştırmada, yaklaşık 16 yıl boyunca takip edilen kişilerin kan örneklerinde 6 binden fazla protein incelendi. Daha sonra prostat kanseri geliştiren yaklaşık 1000 kişinin verileri, rastgele seçilen 1573 erkeğin verileriyle karşılaştırıldı.Araştırmacılar, prostat kanseri tanısından 15 yıldan uzun süre önce hastalıkla ilişkili olduğu belirlenen 12 protein tespit etti. Bunlar arasında, anormal hücreleri tanıma ve yok etme sürecinde rol oynayan bağışıklık hücreleri tarafından üretilen GZMK proteini de yer aldı.Araştırmacılar, bu bulgunun vücudun kanser henüz teşhis edilmeden uzun süre önce hastalığa karşı tepki geliştiriyor olabileceğine işaret ettiğini belirtti.Araştırmada ayrıca, prostat kanserinde önemli olduğu bilinen ERBB3, KRAS ve NRAS genlerinin de yaklaşık 10 yıl sonra teşhis edilen agresif vakalarla ilişkili olduğu belirlendi.Agresif kanserle ilişkili 7 protein belirlendiÇalışmada ayrıca, prostat kanserinin daha agresif seyreden türleriyle ilişkili 7 protein tespit edildi. Bunlar arasında, kanserin yayılması veya hastalığın erken ölüme yol açmasıyla ilişkili vakalarda belirlenen protein de bulunuyor.Araştırmacı epidemiyolog Dr. Zhe Huang, tanıdan yıllar önce alınan kan örneklerinde binlerce proteinin ölçülmesinin, ilerleyen dönemde agresif prostat kanseri geliştiren erkeklerin diğerlerinden nasıl farklılaştığının anlaşılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.Huang, sonuçların agresif prostat kanserinin daha iyi anlaşılmasına ve hastalık riskini değerlendirmede kullanılabilecek biyolojik göstergelerin belirlenmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.Araştırmada ayrıca, prostat kanserinde önemli olduğu bilinen genlerin de yaklaşık 10 yıl sonra teşhis edilen agresif vakalarla ilişkili olduğu belirlendi.Bulguların tanı testine dönüşmesi için daha fazla araştırma gerekiyorAraştırmacılar, proteinlerin prostat kanseri taramasında kullanılabilecek bir teste dönüştürülmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yeni-arastirma-yaslilikta-guclenmek-icin-4-dakika-egzersiz-yeterli-olabilir-1109744825.html

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oxford üniversitesi, 'birleşik krallık kanser araştırma' (cancer research uk), i̇ngiltere, prostat kanseri, tedavi, erken tanı