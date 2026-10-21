https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yeni-arastirma-yaslilikta-guclenmek-icin-4-dakika-egzersiz-yeterli-olabilir-1109744825.html

Yeni araştırma: Yaşlılıkta güçlenmek için 4 dakika egzersiz yeterli olabilir

Yeni araştırma: Yaşlılıkta güçlenmek için 4 dakika egzersiz yeterli olabilir

Sputnik Türkiye

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, 65 yaş üzerindeki kişilerin günde yalnızca 4 dakikalık egzersizle kas gücünü ve dengesini geliştirebileceğini ortaya koydu... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T18:04+0300

2026-10-21T18:04+0300

2026-10-21T18:04+0300

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egzersiz

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ABD'deki Penn State Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen araştırma, yaşlılıkta fiziksel gücü korumak için uzun süreli egzersizlerin her zaman gerekli olmadığını gösterdi. PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada, düzenli olarak yapılan dört basit hareketin yalnızca üç ay içinde önemli sonuçlar verdiği belirlendi.Araştırmaya, yaş ortalaması 74 olan 97 kişi katıldı. Katılımcılar iki gruba ayrılırken bir gruba günlük dört dakikalık egzersiz programı uygulandı, diğer grup ise herhangi bir egzersiz müdahalesi almadı.12 hafta sonunda, kısa egzersiz programını uygulayan kişilerin bacak gücünde, dengesinde ve oturup kalkma becerilerinde belirgin gelişmeler kaydedildi.Hangi egzersiz hareketleri etkili? Araştırmacılar, katılımcılar için günlük yaşamda kolayca uygulanabilecek dört hareketten oluşan bir program hazırladı.Programda şınav, sandalyeden kalkıp oturma, direnç bandıyla çekiş ve basamak çıkma hareketleri yer aldı.Her hareket 30 saniye boyunca yapıldı ve ardından 30 saniye dinlenildi. Böylece tüm program yalnızca dört dakika sürdü.Katılımcıların fiziksel durumlarına göre hareketler kolaylaştırıldı. Örneğin, normal şınav çekmekte zorlanan kişiler hareketi duvara dayanarak yapabildi.Araştırmanın sonunda egzersiz yapan kişilerin:Araştırmacılar, bu gelişmelerin özellikle merdiven çıkma, yürüme ve sandalyeden kalkma gibi günlük hareketler açısından önemli olduğunu belirtti.Yaşlılıkta bağımsız yaşam için önemliÇalışmanın başyazarı, Penn State Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp ve Halk Sağlığı Profesörü Christopher Sciamanna, insan vücudunun düzenli egzersize kısa sürede yanıt verebildiğini söyledi.Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise katılımcıların egzersiz programına gösterdiği bağlılık oldu.Araştırmacılara göre kısa süreli egzersizler, özellikle uzun antrenmanları uygulamakta zorlanan yaşlılar için daha kolay sürdürülebilir bir seçenek oluşturabilir.Sciamanna, kas gücü ve dengenin korunmasının ilerleyen yaşlarda hareket kabiliyetini sürdürmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

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yaşlılık, egzersiz, spor, yaşlı