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Özel bir okulda öğretmenlik yapıyordu: Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Özel bir okulda öğretmenlik yapıyordu: Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan bir kadın öğretmenin de tutuklandığı... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T09:58+0300
2026-10-22T09:58+0300
türki̇ye
ankara
cumhuriyet başsavcılığı
fuhuş operasyonu
uyuşturucu operasyonu
öğretmen
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Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan bir kadın öğretmenin de tutuklandığı ortaya çıktı. Öğretmenin tutuklanması öğrenciler ve veliler üzerinde büyük şok yaratırken okul yönetiminin kadın öğretmenin 'taşındığı' açıklaması yaptığı öğrenildi. Birçok popüler mekan basılmış tanınan bir çok iş insanı gözaltına alınmıştıHürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında polis Ankara'daki birçok popüler eğlence mekanına baskın yaptı. Aralarında tanınmış birçok işinsanı ile çocukları, mekân sahipleri, ünlü isimler ile mafyatik isimlerin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı, birçoğu tutuklandı. Mekânlarda, uyuşturucu satışı yapıldığı, fuhşa aracılık edildiği belirlendi.Öğretmenin eğlenme mekanlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildiSoruşturma kapsamında Ankara'da özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli bir kadın öğretmen de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ise uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklandı. Öğretmenin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhuşa aracılık ettiği iddia edildi.Okuldan öğretmen taşındı açıklamasıÖğretmenin tutuklanmasının ardından okul yönetiminin çalışanlarını konunun duyulmaması konusunda diğer çalışanları uyardığı, öğrenci ve velilere ise öğretmenin 'taşındığını' söylediği belirtildi. Lüks yaşamı, gittiği tatiller ve kullandığı son model araçla dikkat çeken kadın sınıf öğretmeni S.D.’nin fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanması, öğrenci velileri arasında şok etkisi yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlulere-uyusturucu-ve-fuhus-sorusturmasi-3-kisi-icin-tutuklama-talebi-1108867311.html
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ankara, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş operasyonu, uyuşturucu operasyonu, öğretmen
ankara, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş operasyonu, uyuşturucu operasyonu, öğretmen

Özel bir okulda öğretmenlik yapıyordu: Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklandı

09:58 22.10.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA
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Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yapan bir kadın öğretmenin de tutuklandığı ortaya çıktı.
Ankara'da gerçekleştirilen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda özel okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan bir kadın öğretmenin de tutuklandığı ortaya çıktı. Öğretmenin tutuklanması öğrenciler ve veliler üzerinde büyük şok yaratırken okul yönetiminin kadın öğretmenin 'taşındığı' açıklaması yaptığı öğrenildi.

Birçok popüler mekan basılmış tanınan bir çok iş insanı gözaltına alınmıştı

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında polis Ankara'daki birçok popüler eğlence mekanına baskın yaptı. Aralarında tanınmış birçok işinsanı ile çocukları, mekân sahipleri, ünlü isimler ile mafyatik isimlerin bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı, birçoğu tutuklandı. Mekânlarda, uyuşturucu satışı yapıldığı, fuhşa aracılık edildiği belirlendi.

Öğretmenin eğlenme mekanlarıyla bağlantılı olduğu iddia edildi

Soruşturma kapsamında Ankara'da özel bir okulda 4 yıldır sınıf öğretmenliği yapan S.D. isimli bir kadın öğretmen de gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ise uyuşturucu ve fuhuş suçları kapsamında tutuklandı. Öğretmenin eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhuşa aracılık ettiği iddia edildi.

Okuldan öğretmen taşındı açıklaması

Öğretmenin tutuklanmasının ardından okul yönetiminin çalışanlarını konunun duyulmaması konusunda diğer çalışanları uyardığı, öğrenci ve velilere ise öğretmenin 'taşındığını' söylediği belirtildi. Lüks yaşamı, gittiği tatiller ve kullandığı son model araçla dikkat çeken kadın sınıf öğretmeni S.D.’nin fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanması, öğrenci velileri arasında şok etkisi yarattı.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2026
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Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 2 isim tutuklandı
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