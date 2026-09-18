https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlulere-uyusturucu-ve-fuhus-sorusturmasi-3-kisi-icin-tutuklama-talebi-1108867311.html
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 3 kişi için tutuklama talebi
Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 3 kişi için tutuklama talebi
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Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu uyuşturucu ve fuhşa aracılık soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklama, 2'si ise adli... 18.09.2026, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhşa aracılık soruşturmaları kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, sosyal medya fenomeni ve işletmecilerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.Başsavcılığın açıklamasına göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kullanımın kolaylaştırılması veya yer temin edilmesine ilişkin deliller kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin yakalanması için talimat verildi. Başka bir soruşturma kapsamında ise uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve fuhuşa aracılık suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.İki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi uzatıldı.Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Zurnacı, Kart ve Kahyaoğlu'nun tutuklanmasını, Şahinkaya ve Şaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-aras-bulut-iynemlinin-de-bulundugu-15-kisi-hakkinda-gozalti-1108845814.html
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Ünlülere uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 3 kişi için tutuklama talebi
Ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu uyuşturucu ve fuhşa aracılık soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklama, 2'si ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhşa aracılık soruşturmaları kapsamında, aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, sosyal medya fenomeni ve işletmecilerin de bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, kullanımın kolaylaştırılması veya yer temin edilmesine ilişkin deliller kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 18 şüphelinin yakalanması için talimat verildi. Başka bir soruşturma kapsamında ise uyuşturucu madde kullanma ve temini, özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve fuhuşa aracılık suçlarından 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Yağız Sabuncuoğlu, Melisa Şenolsun ve Aydan Osmanoğlu işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süresi uzatıldı.
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, Zurnacı, Kart ve Kahyaoğlu'nun tutuklanmasını, Şahinkaya ve Şaş'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.