https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/mustafa-sarigulun-korumasi-gozaltina-alindi-1109763787.html

Mustafa Sarıgül’ün koruması gözaltına alındı

Mustafa Sarıgül’ün koruması gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kaynağı belirsiz paranın şirketler üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada 5 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T12:33+0300

2026-10-22T12:33+0300

2026-10-22T12:33+0300

türki̇ye

mustafa sarıgül

murat ağırel

cumhuriyet başsavcılığı

emir sarıgül

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Mustafa Sarıgül'ün koruması Beşir Ömer Demir de yer aldı.Düzenlenen operasyonda Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alındı.Soruşturma, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği öne sürülen işlemlerde, kaynağı belirsiz paranın aklandığı, paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine yürütülüyor.Soruşturma Alman vatandaşı 2 kişinin iddiaları üzerine başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce yaptığı açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirmişti.Müştekilerin, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdükleri işlemlerle ilgili şu iddialarda bulundukları belirtilmişti:Söz konusu işlemler ve para hareketleri, soruşturma kapsamında inceleniyor.Müştekiler, belgeleri Murat Ağırel'e ilettikten sonra tehdit edildiklerini öne sürdüBaşsavcılığın açıklamasında, müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini belirttikleri aktarılmıştı.Müştekiler, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini de iddia etmişti.Başsavcılık, müşteki ifadeleri ile sunulan ses ve görüntü kayıtlarının soruşturma kapsamında elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirildiğini açıklamıştı.Başsavcılık ilk gözaltı kararlarını böyle duyurmuştuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."Bu kapsamda Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.İlk gözaltıların ardından sürdürülen çalışmalarda Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Vasken Barın ve Uğur Kurtulan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış; diğer 15 isim tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül de dün çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kara-para-aklama-sorusturmasi-emir-sarigul-adliyeye-sevk-edildi-1109727279.html

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mustafa sarıgül, murat ağırel, cumhuriyet başsavcılığı, emir sarıgül