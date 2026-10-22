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Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 27 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 27 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifinin 27 Ekim Salı günü... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin ne zaman görüşüleceği sorulan Oktay, "Kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonumuzu toplamayı planlıyoruz. Orada bütün boyutlarıyla komisyonda değerlendirme fırsatımız olacak" dedi.Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 27 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek

18:38 22.10.2026
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifinin 27 Ekim Salı günü komisyonda ele alınacağını açıkladı.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin ne zaman görüşüleceği sorulan Oktay, "Kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonumuzu toplamayı planlıyoruz. Orada bütün boyutlarıyla komisyonda değerlendirme fırsatımız olacak" dedi.

Mekke Anlaşması 7 Ağustos'ta imzalandı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Ortak Savunma için Mekke Anlaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandı.
Komitenin ilk toplantısı 31 Ağustos'ta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılmasına yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Anlaşma, yayınlanan ortak metne göre "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."
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