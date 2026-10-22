https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/avrupada-devlet-siteleri-devre-disi-kaldi-php-acigi-nasil-ortaya-cikti-internetin-buyuk-kismi-risk-1109763560.html

Avrupa'da devlet siteleri devre dışı kaldı: PHP açığı nasıl ortaya çıktı, internetin büyük kısmı risk altında mı?

Avrupa'da devlet siteleri devre dışı kaldı: PHP açığı nasıl ortaya çıktı, internetin büyük kısmı risk altında mı?

Sputnik Türkiye

990’larda geliştirilen PHP programlama dilinde yıllardır fark edilmeyen iki kritik güvenlik açığının ortaya çıktı. Güvenlik riski nasıl ortaya çıktı? İnternet sitelerinin büyük kısmı risk altında mı?

2026-10-22T12:29+0300

2026-10-22T12:29+0300

2026-10-22T12:29+0300

dünya

siber güvenlik

yazılım

yapay zeka

fransa

finlandiya

i̇srail

amazon

siber güvenlik başkanlığı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109763119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63402e680a4e532af73678d7c79227f4.jpg

İnternet sitelerinin altyapısında yaygın biçimde kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen iki kritik güvenlik açığı, dünya genelinde sistem yöneticilerini harekete geçirdi. PHP geliştiricileri, 21 Ekim'de güvenlik açıklarını gidermeye yönelik güncellemeleri yayımlayarak kullanıcıları yazılımlarını derhal güncellemeye çağırdı.Hollanda Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de önlem amacıyla çevrimdışı kaldı. Rotterdam Limanı'nın internet sitesi, hükümetin Overheid.nl portalı, Hollanda Futbol Federasyonu'nun sitesi, ülkedeki beş büyük siyasi partinin internet siteleri ve bazı hastanelerin siteleri de kapatıldı.Danimarka'da belediyelere bilişim hizmetleri sunan Kombit, ulusal okul iletişim platformu da dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri devre dışı bıraktı. Fransa İçişleri Bakanlığı da tüm internet sitelerini önleyici bakım moduna aldı.PHP'de güvenlik açığı nasıl ortaya çıktı?Güvenlik açıkları, siber güvenlik şirketleri ABD merkezli Calif ve İsrail merkezli Wiz tarafından yapay zeka araçlarından yararlanılarak keşfedildi. Wiz, araştırmasında kendi otonom yapay zeka güvenlik araştırma aracı Wiz Atlas'ın yanı sıra Google'ın Gemini 4 Argon ve OpenAI'ın GPT-5.6 Sol modellerini kullandığını bildirdi.Wiz'e göre, “PHP kodunda on yılı aşkın süredir varlığını sürdüren açıkların insanlar tarafından istismar edilmesi son derece karmaşık bir süreç” gerektiriyordu. Şirkete göre, “yapay zeka araçları ise bu tür açıkların analiz edilmesini ve istismar yöntemlerinin geliştirilmesini” kolaylaştırıyor.Siber güvenlik araştırma ve olay müdahale şirketi TLP'in kurucu ortağı Costin Raiu, yapay zekanın saldırganlar arasında bir 'istismar yarışı' başlattığını belirterek, sonraki aşamada internetteki savunmasız sunucuların kitlesel biçimde ele geçirilmesinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.Amazon'un güvenlik birimi de kamuoyuna duyurudan önce saldırı girişimleri tespit edildiğini bildirdi.İnternet sitelerinin büyük bölümü risk altında mı?1990'ların başında geliştirilen PHP, bugün WordPress, Drupal, Joomla ve Magento gibi yaygın içerik yönetim sistemlerinin altyapısında kullanılıyor. Web teknolojilerini takip eden W3Techs verilerine göre PHP, kullanılan programlama dili belirlenebilen internet sitelerinin yaklaşık yüzde 75'ine hakim.Uzmanlar, özellikle sunucularını doğrudan yönetemeyen küçük işletmelerin, bireysel kullanıcıların ve sınırlı teknik kaynağa sahip kuruluşların daha yüksek risk altında olabileceğini vurguluyor. Güvenlik kurumları, kullanıcıların PHP sürümlerini kontrol etmelerini ve güncellemeleri uygulayamıyorlarsa sitelerini geçici olarak erişime kapatmalarını tavsiye ediyor.Türkiye Siber Güvenlik Başkanlığı ne diyor?Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde internet siteleri ve dijital uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen iki kritik güvenlik açığına ilişkin e-Devlet Kapısı'nda güvenliği olumsuz etkileyen herhangi bir sorun tespit edilmediğini ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.Siber Güvenlik Başkanlığı, ayrıca olası risklere karşı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarını PHP altyapılarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/siber-guvenlik-baskanligi-kamu-dijital-hizmetleri-kesintisiz-devam-ediyor-1109762200.html

fransa

finlandiya

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siber güvenlik, yazılım, yapay zeka, fransa, finlandiya, i̇srail, amazon, siber güvenlik başkanlığı, haberler