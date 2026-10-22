https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/macrondan-fransadaki-protestolara-yasak-sinyali-asiri-solun-isyankar-eylemleri-1109769912.html
Macron'dan Fransa'daki protestolara yasak sinyali: 'Aşırı solun isyankar eylemleri'
Macron'dan Fransa'daki protestolara yasak sinyali: 'Aşırı solun isyankar eylemleri'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarını "Cumhuriyet'i yıkmayı amaçlayan aşırı sol grupların isyankar... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T15:07+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu yaşanan protestolar ve şiddet olaylarının ardından hükümetin kamu düzenini sağlama konusunda "mutlak" kararlılıkla hareket edeceğini açıkladı. Macron, güvenlik konseyi toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, protestolarda örgütlü aşırı sol grupların rol oynadığını savunarak bu grupları Cumhuriyet'i yıkmayı hedefleyen "isyankar eylemler" gerçekleştirmekle suçladı.Macron, geçen hafta sonundaki olaylara müdahalede bazı eksiklikler yaşandığını ve yetkililerin olayların gelişimi karşısında hazırlıksız yakalandığını kabul etti. Cumhurbaşkanı, bu deneyimden ders çıkarılarak hafta sonu düzenlenmesi beklenen gösterilere yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.Macron, yerel yönetimlerin toplantı ve gösterileri yasaklama gibi önlemler alabileceklerini belirtirken, yargının da olaylara karışanlara karşı harekete geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın isyan ve şiddet olaylarına karışanlara ağır cezalar verilmesi yönündeki yaklaşımını destekledi.Polis şiddeti tartışma konusuHükümetin protestolara yönelik daha sert önlemler açıklaması, polis müdahalelerinin orantılılığına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi.Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, protestoların başlamasından bu yana yaklaşık 6 bin 900 kişi gözaltına alındı. Bunların yüzde 86'sı reşit olmayan bireyler. Polis denetim kurumu IGPN ise olası görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili 36 soruşturma açtı.Fransız yetkililer, protestolar sırasında yüzlerce güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirterek kamu düzenini sağlamaya yönelik müdahaleleri savunuyor. İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise polis tarafından kullanılan gücün orantılı olması gerektiğini ifade ediyor.Buna karşılık avukatlar ve göstericiler, plastik mermi atan silahlar ve sersemletici bombalar gibi ağır yaralanmalara neden olabilecek araçların kullanımını eleştiriyor. Hukukçular, sert müdahalelerin gençler arasında korku ve güvensizliği artırarak devlet ile toplum arasındaki mesafeyi derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.Fransa'da protestolar, eğitim sistemine yönelik tepkilerle başlamış olsa da zamanla daha geniş toplumsal ve siyasi hoşnutsuzlukları kapsayan bir harekete dönüştü. Hükümet kamu düzenini yeniden tesis etmeyi hedeflerken, gösteri hakkı ve polisin güç kullanımı konusundaki tartışmalar da devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-polis-siddetinin-tarihi-kolonyolizme-mi-gidiyor--1109696496.html
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fransa, emmanuel macron, protestolar, haberler
fransa, emmanuel macron, protestolar, haberler
Macron'dan Fransa'daki protestolara yasak sinyali: 'Aşırı solun isyankar eylemleri'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu düzenlenen protestolardaki şiddet olaylarını "Cumhuriyet'i yıkmayı amaçlayan aşırı sol grupların isyankar eylemleri" olarak nitelendirdi. Macron, sendikalar tarafından düzenlenmeyen bazı gösterilerin yasaklanmasının gündeme gelebileceğini de duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta sonu yaşanan protestolar ve şiddet olaylarının ardından hükümetin kamu düzenini sağlama konusunda "mutlak" kararlılıkla hareket edeceğini açıkladı. Macron, güvenlik konseyi toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, protestolarda örgütlü aşırı sol grupların rol oynadığını savunarak bu grupları Cumhuriyet'i yıkmayı hedefleyen "isyankar eylemler" gerçekleştirmekle suçladı.
Macron, geçen hafta sonundaki olaylara müdahalede bazı eksiklikler yaşandığını ve yetkililerin olayların gelişimi karşısında hazırlıksız yakalandığını kabul etti. Cumhurbaşkanı, bu deneyimden ders çıkarılarak hafta sonu düzenlenmesi beklenen gösterilere yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.
Macron, yerel yönetimlerin toplantı ve gösterileri yasaklama gibi önlemler alabileceklerini belirtirken, yargının da olaylara karışanlara karşı harekete geçtiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın isyan ve şiddet olaylarına karışanlara ağır cezalar verilmesi yönündeki yaklaşımını destekledi.
Fransız hükümetinin, sendikalar tarafından organize edilmeyen gösterileri yasaklamayı değerlendirdiği de aktarıldı. Ülke genelinde hafta sonu için güvenlik önlemlerinin artırılması beklenirken, Lyon kentinde de yeni şiddet olayları yaşanabileceği endişesiyle cumartesi günü tüm protestoların yasaklandığı bildirildi.
Polis şiddeti tartışma konusu
Hükümetin protestolara yönelik daha sert önlemler açıklaması, polis müdahalelerinin orantılılığına ilişkin tartışmaların sürdüğü bir döneme denk geldi.
Eylül ortasında eğitim sistemine karşı başlayan lise öğrenci protestolarında çok sayıda genç polis müdahalelerinde yaralandı. Haberde 17 yaşındaki Enzo'nun copla başından yaralandığı, 14 yaşındaki Eden'in yüzüne yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz kapsülü atılması sonucu çenesinin kırıldığı, 16 yaşındaki Mael'in ise polis tarafından ateşlenen plastik mermi silahıyla vurulduktan sonra sağ gözündeki görme yetisini kaybettiği aktarıldı.
Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, protestoların başlamasından bu yana yaklaşık 6 bin 900 kişi gözaltına alındı. Bunların yüzde 86'sı reşit olmayan bireyler. Polis denetim kurumu IGPN ise olası görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili 36 soruşturma açtı.
Fransız yetkililer, protestolar sırasında yüzlerce güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirterek kamu düzenini sağlamaya yönelik müdahaleleri savunuyor. İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise polis tarafından kullanılan gücün orantılı olması gerektiğini ifade ediyor.
Buna karşılık avukatlar ve göstericiler, plastik mermi atan silahlar ve sersemletici bombalar gibi ağır yaralanmalara neden olabilecek araçların kullanımını eleştiriyor. Hukukçular, sert müdahalelerin gençler arasında korku ve güvensizliği artırarak devlet ile toplum arasındaki mesafeyi derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.
Fransa'da protestolar, eğitim sistemine yönelik tepkilerle başlamış olsa da zamanla daha geniş toplumsal ve siyasi hoşnutsuzlukları kapsayan bir harekete dönüştü. Hükümet kamu düzenini yeniden tesis etmeyi hedeflerken, gösteri hakkı ve polisin güç kullanımı konusundaki tartışmalar da devam ediyor.