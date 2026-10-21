https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/fransada-polis-siddetinin-tarihi-kolonyolizme-mi-gidiyor--1109696496.html

Fransa'da polis şiddetinin tarihi kolonyolizme mi gidiyor?

Fransa'da polis şiddetinin tarihi kolonyolizme mi gidiyor?

Sputnik Türkiye

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde hafta sonu düzenlenen protestolar sırasında polisin "kontrolü kaybettiğini" kabul etti. Macron ise güvenlik ve istihbarat alanındaki aksaklıkların incelenmesini istedi.

2026-10-21T10:52+0300

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Fransız basınına göre, hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla Fransa genelinde düzenlenen gösterilere yaklaşık 500 bin kişi katıldı. Hafta sonu boyunca ülke genelinde 2 bin 330'dan fazla kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların yüzde 70'inin yetişkin olduğunu açıkladı. Güvenlik güçlerinden yaklaşık bin kişi yaralanırken, göstericiler arasında da yaralananlar oldu. Bir göstericinin, kalabalığı dağıtmak için kullanılan polis bombasının patlaması sonucu elinin koptuğu bildirildi.Macron, pazar akşamı yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında protestocuları işaret etti, ancak polis şiddetinden söz etmedi. Yerel yönetimlerin gerekli görmeleri halinde önümüzdeki günlerde bazı gösterileri yasaklayabileceğini belirten Macron, olağanüstü hal veya sokağa çıkma yasağı gibi kapsamlı tedbirleri ise açıklamadı ve ardından bazı kentlerde sokağa çıkma yasakları geldi.Sömürge savaşlarındaki yöntemle aynıAraştırmacı gazeteci Mathieu Rigouste, Fransa'daki polis şiddetinin tarihsel kökenlerini inceleyen makalesinde, ülkenin Cezayir başta olmak üzere eski sömürgelerinde geliştirdiği baskı ve kontrol yöntemlerinin zamanla Fransa'nın kendi topraklarındaki polis uygulamalarına da taşındığını yazar.Orient XXI'de 2022'de yayımlanan makaleye göre, Fransa'nın sömürge savaşlarında kullanılan isyan bastırma yöntemleri, güvenlik bürokrasisi ve polis teşkilatları aracılığıyla ülke içinde yeniden uygulandı. Rigouste, özellikle Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında edinilen deneyimlerin, göçmenlerin yaşadığı banliyölerdeki polislik anlayışını şekillendirdiğini belirtti.Fransa'da 2005 yılında yaşanan banliyö isyanlarını inceleyen bir araştırma da, gençlerin öfkesinin yalnızca güncel ekonomik ve toplumsal sorunlardan değil, Fransa'nın sömürge geçmişinden ve kuşaklar boyunca aktarılan travmalardan da kaynaklanabileceğini ortaya koydu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/fransa-protestolari-hukumeti-krize-soktu-icisleri-bakani-istifa-etti-macron-kabul-etmedi-1109658785.html

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Новый Блок Sputnik Türkiye Fransa'da polis şiddetinin tarihi 2026-10-21T10:52+0300 true PT2M30S

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