Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/macron-olaganustu-hal-ilan-etmek-gerekmiyor-1109752324.html
Macron: Olağanüstü hal ilan etmek gerekmiyor, gerekirse edilebilir
Macron: Olağanüstü hal ilan etmek gerekmiyor, gerekirse edilebilir
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde devam eden protestolara rağmen olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren bir durumun henüz oluşmadığını... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T02:48+0300
2026-10-22T02:59+0300
dünya
fransa
paris
marsilya
gerald darmanin
avrupa
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105009218_0:393:2244:1655_1920x0_80_0_0_8439ced05e4c486a0af02913c347bcc4.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şu aşamada olağanüstü hal ilanına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.Konuşmasında Macron, şartların gerektirmesi durumunda böyle bir tedbirin devreye alınabileceğini belirterek şöyle konuştu:Gösteriler şiddet olaylarına dönüştüFransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim standartlarındaki düşüşe tepki olarak cumartesi günü düzenlenen kitlesel gösteriler, çeşitli bölgelerde polisle çatışmalara sahne oldu.Limoges kentinde göstericilerin tarihi belediye binasını ateşe verdiği bildirildi. Marsilya başta olmak üzere farklı şehirlerdeki idari binalar da saldırıların hedefi oldu.Gösteriler sırasında bazı gruplar mağazaları yağmalarken, iş yerlerinin vitrinleri kırıldı. Özellikle Paris ve Marsilya’da lüks markalara ait mağazalardan çeşitli ürünlerin çalındığı aktarıldı.2 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındıFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana ülke genelinde 2 bin 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.İçişleri Bakanlığının tahminlerine göre, protestolara ülke genelinde yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Bu kişilerin 110 bininin ise başkent Paris’te gösterilere iştirak ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/trump-iranda-yaptiklarimiz-en-iyi-islerden-biri-1109752095.html
fransa
paris
marsilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105009218_0:183:2244:1866_1920x0_80_0_0_11e8548847b3465761ca830038830d21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, paris, marsilya, gerald darmanin, avrupa, emmanuel macron
fransa, paris, marsilya, gerald darmanin, avrupa, emmanuel macron

Macron: Olağanüstü hal ilan etmek gerekmiyor, gerekirse edilebilir

02:48 22.10.2026 (güncellendi: 02:59 22.10.2026)
© Mustafa YalçınFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© Mustafa Yalçın
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde devam eden protestolara rağmen olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren bir durumun henüz oluşmadığını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şu aşamada olağanüstü hal ilanına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.
Konuşmasında Macron, şartların gerektirmesi durumunda böyle bir tedbirin devreye alınabileceğini belirterek şöyle konuştu:
Bunların hiçbiri olağanüstü hal ilanını gerektirmiyor

Gösteriler şiddet olaylarına dönüştü

Fransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim standartlarındaki düşüşe tepki olarak cumartesi günü düzenlenen kitlesel gösteriler, çeşitli bölgelerde polisle çatışmalara sahne oldu.
Limoges kentinde göstericilerin tarihi belediye binasını ateşe verdiği bildirildi. Marsilya başta olmak üzere farklı şehirlerdeki idari binalar da saldırıların hedefi oldu.
Gösteriler sırasında bazı gruplar mağazaları yağmalarken, iş yerlerinin vitrinleri kırıldı. Özellikle Paris ve Marsilya’da lüks markalara ait mağazalardan çeşitli ürünlerin çalındığı aktarıldı.

2 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana ülke genelinde 2 bin 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığının tahminlerine göre, protestolara ülke genelinde yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Bu kişilerin 110 bininin ise başkent Paris’te gösterilere iştirak ettiği belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
DÜNYA
Trump: İran'da yaptıklarımız en iyi işlerden biri
01:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала