https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/macron-olaganustu-hal-ilan-etmek-gerekmiyor-1109752324.html

Macron: Olağanüstü hal ilan etmek gerekmiyor, gerekirse edilebilir

Macron: Olağanüstü hal ilan etmek gerekmiyor, gerekirse edilebilir

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelinde devam eden protestolara rağmen olağanüstü hal ilan edilmesini gerektiren bir durumun henüz oluşmadığını... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T02:48+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şu aşamada olağanüstü hal ilanına ihtiyaç duyulmadığını söyledi.Konuşmasında Macron, şartların gerektirmesi durumunda böyle bir tedbirin devreye alınabileceğini belirterek şöyle konuştu:Gösteriler şiddet olaylarına dönüştüFransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim standartlarındaki düşüşe tepki olarak cumartesi günü düzenlenen kitlesel gösteriler, çeşitli bölgelerde polisle çatışmalara sahne oldu.Limoges kentinde göstericilerin tarihi belediye binasını ateşe verdiği bildirildi. Marsilya başta olmak üzere farklı şehirlerdeki idari binalar da saldırıların hedefi oldu.Gösteriler sırasında bazı gruplar mağazaları yağmalarken, iş yerlerinin vitrinleri kırıldı. Özellikle Paris ve Marsilya’da lüks markalara ait mağazalardan çeşitli ürünlerin çalındığı aktarıldı.2 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındıFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, hafta sonundan bu yana ülke genelinde 2 bin 500’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.İçişleri Bakanlığının tahminlerine göre, protestolara ülke genelinde yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Bu kişilerin 110 bininin ise başkent Paris’te gösterilere iştirak ettiği belirtildi.

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fransa, paris, marsilya, gerald darmanin, avrupa, emmanuel macron