https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kurtarilan-kopek-baligi-saatler-sonra-mahsur-kaldigi-kanala-geri-dondu-1109772165.html

Kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü

Kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü

Sputnik Türkiye

Güney Kore'nin Busan kentinde 33 gün boyunca kanalda mahsur kalan ve kurtarma operasyonuyla açık denize yönlendirilen Bukangi adlı köpek balığı, saatler sonra... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T15:42+0300

2026-10-22T15:42+0300

2026-10-22T15:42+0300

yaşam

güney kore

busan

köpek balığı

mahsur kalma

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Güney Kore'nin Busan kentinde bir aydan uzun süre kanalda mahsur kalmasıyla tanınan 3,5 metre uzunluğundaki dişi köpek balığı Bukangi, kurtarılmasından saatler sonra aynı kanala geri döndü.Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Limanı'ndaki kanalda 18 Eylül'den bu yana bulunan köpek balığını kurtarmak için dün üçüncü kez operasyon düzenlendi. Sekiz saatten uzun süren çalışmanın ardından Bukangi, ağlar yardımıyla kanalın dışına, limandaki açık sulara yönlendirildi.Ancak Bukangi, ertesi sabah kanalın girişine yakın bölgede yeniden görüldü. Köpek balığının, kanala geri dönmesini engellemek amacıyla yerleştirilen yüzer platform ile güvenlik ağı arasındaki dar alanda yüzdüğü gözlemlendi.Kanalın girişindeki önlemler artırıldıYetkililer, Bukangi'nin yeniden kanala girmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini güçlendirdi. BBC'nin haberine göre, köpek balığı ağların arasındaki dar alanda mahsur kaldıktan sonra dış ağın kaldırılmasıyla kurtarıldı. Yetkililer, kalan ağın güvenliğini de artırdı.Köpek balığının açık sulara doğru ilerlediği ancak tekrar tekrar kanalın girişine döndüğü bildirildi. Yetkililer, perşembe günü itibarıyla köpek balığını yönlendirmeye yönelik kurtarma çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.Bukangi, 1.6 milyondan fazla ziyaretçi çektiİlk kez 18 Eylül'de kanalda görülen Bukangi, kısa sürede bölgenin ilgi odağı haline geldi. Köpek balığını görmek isteyen 1.6 milyondan fazla kişi bölgeyi ziyaret etti. Bukangi, kentte turizme katkı sağlayan sembolik bir figüre dönüştü.Ancak yetkililer, köpek balığının yaralı olabileceği ve beslenmediği yönündeki endişeler nedeniyle sağlığının kötüleşmesinden kaygı duyuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bukangi'nin burnunun kanlı göründüğü dikkati çekti. Su sıcaklıklarının düşmesinin de hayvanın sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/troyada-tarihi-kesif-ilk-kez-2-bin-800-yillik-kemik-flut-gun-yuzune-cikarildi-1109758940.html

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