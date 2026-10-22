Kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü
© REUTERS Kim Hong-JiGüney Kore'de kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü
© REUTERS Kim Hong-Ji
Abone ol
Güney Kore'nin Busan kentinde 33 gün boyunca kanalda mahsur kalan ve kurtarma operasyonuyla açık denize yönlendirilen Bukangi adlı köpek balığı, saatler sonra kanalın girişine geri döndü. Yetkililer, köpek balığının yeniden kanala girmesini önlemek için güvenlik önlemlerini artırdı.
Güney Kore'nin Busan kentinde bir aydan uzun süre kanalda mahsur kalmasıyla tanınan 3,5 metre uzunluğundaki dişi köpek balığı Bukangi, kurtarılmasından saatler sonra aynı kanala geri döndü.
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Limanı'ndaki kanalda 18 Eylül'den bu yana bulunan köpek balığını kurtarmak için dün üçüncü kez operasyon düzenlendi. Sekiz saatten uzun süren çalışmanın ardından Bukangi, ağlar yardımıyla kanalın dışına, limandaki açık sulara yönlendirildi.
Ancak Bukangi, ertesi sabah kanalın girişine yakın bölgede yeniden görüldü. Köpek balığının, kanala geri dönmesini engellemek amacıyla yerleştirilen yüzer platform ile güvenlik ağı arasındaki dar alanda yüzdüğü gözlemlendi.
© REUTERS Kim Hong-JiGüney Kore'de kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü
Güney Kore'de kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü
© REUTERS Kim Hong-Ji
Kanalın girişindeki önlemler artırıldı
Yetkililer, Bukangi'nin yeniden kanala girmesini önlemek amacıyla güvenlik önlemlerini güçlendirdi. BBC'nin haberine göre, köpek balığı ağların arasındaki dar alanda mahsur kaldıktan sonra dış ağın kaldırılmasıyla kurtarıldı. Yetkililer, kalan ağın güvenliğini de artırdı.
Köpek balığının açık sulara doğru ilerlediği ancak tekrar tekrar kanalın girişine döndüğü bildirildi. Yetkililer, perşembe günü itibarıyla köpek balığını yönlendirmeye yönelik kurtarma çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı.
Bukangi, 1.6 milyondan fazla ziyaretçi çekti
© REUTERS Kim Soo-hyeonGüney Kore'de kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü
Güney Kore'de kurtarılan köpek balığı, saatler sonra mahsur kaldığı kanala geri döndü
© REUTERS Kim Soo-hyeon
İlk kez 18 Eylül'de kanalda görülen Bukangi, kısa sürede bölgenin ilgi odağı haline geldi. Köpek balığını görmek isteyen 1.6 milyondan fazla kişi bölgeyi ziyaret etti. Bukangi, kentte turizme katkı sağlayan sembolik bir figüre dönüştü.
Ancak yetkililer, köpek balığının yaralı olabileceği ve beslenmediği yönündeki endişeler nedeniyle sağlığının kötüleşmesinden kaygı duyuyordu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bukangi'nin burnunun kanlı göründüğü dikkati çekti. Su sıcaklıklarının düşmesinin de hayvanın sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirildi.
Uzmanlar, köpek balığının alışılmadık derecede sıcak sular ve kanaldaki balık bolluğu nedeniyle bölgeye çekilmiş olabileceğini belirtiyor. Deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesinin, ilerleyen yıllarda Busan çevresinde köpek balıklarının daha sık görülmesine yol açabileceği ifade ediliyor.