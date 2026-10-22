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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kucuk-mavinin-olumune-neden-olmustu-surucu-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu--1109772844.html
Küçük Mavi'nin ölümüne neden olmuştu: Sürücü hakkında istenen ceza belli oldu
Küçük Mavi'nin ölümüne neden olmuştu: Sürücü hakkında istenen ceza belli oldu
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T16:06+0300
2026-10-22T16:06+0300
türki̇ye
elif mavi avli
eskişehir
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Eskişehir'de geçen ay meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sürücünün yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kazada asli kusurlu olduğu belirtildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 Eylül'de meydana gelen kazada sürücü F.A.B'nin, Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesişimindeki kavşakta otomobiliyle seyir halindeyken yayaların geçişi için gerekli tedbirleri almadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, sürücünün kavşakta gerekli dikkati göstermemesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kazada asli kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Raporda, anne ve kızının kazanın oluşumuna etki eden kusurlu bir davranışlarının bulunmadığı belirtildi.15 yıla kadar hapsi istendi Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede savcılıkça tutuklu sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. F.A.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.Bir gün önce doğum gününü kutlamıştıF.A.B'nin kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmış, kazada, anne ve kızı yaralanmıştı.Küçük kız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kazadan bir gün önce 3'üncü yaş gününü kutladığı ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/kucuk-elif-mavinin-hayatini-kaybettigi-kazayla-ilgili-yeni-gelisme-surucu-yeniden-gozaltina-alindi--1108580388.html
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elif mavi avli, eskişehir, trafik kazası
elif mavi avli, eskişehir, trafik kazası

Küçük Mavi'nin ölümüne neden olmuştu: Sürücü hakkında istenen ceza belli oldu

16:06 22.10.2026
Elif Mavi sosyal medya
Elif Mavi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüne neden olan kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Eskişehir'de geçen ay meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sürücünün yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kazada asli kusurlu olduğu belirtildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 Eylül'de meydana gelen kazada sürücü F.A.B'nin, Çolpan Sokak ile Seda Sokak'ın kesişimindeki kavşakta otomobiliyle seyir halindeyken yayaların geçişi için gerekli tedbirleri almadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesinin raporunda, sürücünün kavşakta gerekli dikkati göstermemesi ve yayalara ilk geçiş hakkını vermemesi nedeniyle kazada asli kusurlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Raporda, anne ve kızının kazanın oluşumuna etki eden kusurlu bir davranışlarının bulunmadığı belirtildi.

15 yıla kadar hapsi istendi

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede savcılıkça tutuklu sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. F.A.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Bir gün önce doğum gününü kutlamıştı

F.A.B'nin kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, 3 Eylül'de yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmış, kazada, anne ve kızı yaralanmıştı.Küçük kız hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kazadan bir gün önce 3'üncü yaş gününü kutladığı ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklanmıştı.
Elif Mavi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
TÜRKİYE
Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme: İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı
8 Eylül, 11:07
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