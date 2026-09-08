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Küçük Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme: Sürücü yeniden gözaltına alındı
Küçük Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme: Sürücü yeniden gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ev hapsi verilen sürücü yapılan itiraz sonucunda yeniden gözaltına alındı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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Eskişehir Odunpazarı'nda 4 Eylül'de meydana gelen olayda, anne Merve Avli'yle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye otomobil çarpmıştı. Küçük kız yaşamını yitirirken sürücü ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı. Yapılan itiraz üzerine sürücü yeniden gözaltına alındı. Doğum gününü kutlamıştıVişnelik Mahallesi Seda ve Çolpan sokakları kesişiminde F.A.B'nin (40) kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarpmıştı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenildi.Ev hapsine itiraz edildi Kaza sonrasında ise sürücü hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ailenin avukatının itirazını değerlendiren mahkeme, sürücü hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kadın sürücü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Aile isyan etmiştiKüçük kızın ölümü sonrasına sürücünün ‘Taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına aile isyan etmişti. ​Ailenin avukatı Harun Günçay, sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye itirazda bulunduklarını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/duzcede-tirla-findik-iscilerini-tasiyan-tarim-araci-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108567500.html
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eskişehir, kaza, trafik kazası, elif mavi avli
eskişehir, kaza, trafik kazası, elif mavi avli

Küçük Elif Mavi'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişme: Sürücü yeniden gözaltına alındı

11:07 08.09.2026 (güncellendi: 11:19 08.09.2026)
Elif Mavi sosyal medya
Elif Mavi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
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Eskişehir'de 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ev hapsi verilen sürücü yapılan itiraz sonucunda yeniden gözaltına alındı.
Eskişehir Odunpazarı'nda 4 Eylül'de meydana gelen olayda, anne Merve Avli'yle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye otomobil çarpmıştı. Küçük kız yaşamını yitirirken sürücü ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı. Yapılan itiraz üzerine sürücü yeniden gözaltına alındı.
Elif Mavi Avli sosyal medya
Elif Mavi Avli sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
Elif Mavi Avli sosyal medya

Doğum gününü kutlamıştı

Vişnelik Mahallesi Seda ve Çolpan sokakları kesişiminde F.A.B'nin (40) kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarpmıştı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenildi.

Ev hapsine itiraz edildi

Kaza sonrasında ise sürücü hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ailenin avukatının itirazını değerlendiren mahkeme, sürücü hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Kadın sürücü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aile isyan etmişti

Küçük kızın ölümü sonrasına sürücünün ‘Taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan ‘konutu terk etmeme’ adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına aile isyan etmişti. ​Ailenin avukatı Harun Günçay, sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye itirazda bulunduklarını belirtmişti.
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