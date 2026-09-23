https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/icisleri-bakanligindan-8-ulkede-operasyon-kirmizi-bulten-ve-ulusal-seviyede-aranan-76-kisi-1108960325.html

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ülkede operasyon: Kırmızı Bülten ve ulusal seviyede aranan 76 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 8 ülkede operasyon: Kırmızı Bülten ve ulusal seviyede aranan 76 kişi Türkiye’ye getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi olmak üzere 76 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi. 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T11:06+0300

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29'u kırmızı bültenle aranan 76 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamasında, zanlılardan 61'inin Gürcistan'dan, 4'er suçlunun Yunanistan ve Almanya'dan, ikişer suçlunun Fransa ile ABD'den, diğerlerinin ise İngiltere, Sırbistan ve Azerbaycan'dan iadesinin gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:'Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/fetonun-evlilik-sorumlulari-yakalandi--1108937739.html

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