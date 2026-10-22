https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kievin-yarisi-elektriksiz-kaldi-1109781346.html
Kiev'in yarısı elektriksiz kaldı
Kiev'in yarısı elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna haber ajansı Ukrinform, başkent Kiev'in sol yakasında suların ve elektriğin kesildiğini duyurdu. Sonbahar boyunca sık sık yaşanan uzun süreli... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T22:36+0300
2026-10-22T22:36+0300
2026-10-22T22:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
kiev
elektrik kesintisi
odessa
ukrayna parlamentosu
rusya silahlı kuvvetleri
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Ukrinform'un Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kiev'in sol yakasında geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkentin bir bölümü karanlıkta kaldı" ifadelerine yer verildi.Kiev, son zamanlarda sürekli olarak uzun süreli elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Kesintiler nedeniyle metro seferleri ve yer üstü elektrikli toplu taşıma araçları dururken, su ve kanalizasyon şebekelerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Benzer durumun Odessa, Vinnıtsya, Volın ve Harkov başta olmak üzere diğer bölgelerde de yaşandığı bildiriliyor.Halka "Kışa hazırlanın ve şehri terk edin" çağrısıEylül ayı başlarında Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Solomiya Bobrovska, halka zorlu bir kışa hazırlanmaları, Kiev'i terk etmeleri ve yakacak odun stoklamaları çağrısında bulunmuştu. Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov ise vatandaşlara jeneratör ve akü satın alarak benzin depolamalarını tavsiye etmişti.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın altyapı tesislerine düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu operasyonların Ukrayna'nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla yapıldığını sıklıkla vurguluyor. Askeri birimler bu operasyonlarda, gerek Kiev'de gerekse Ukrayna'nın tüm coğrafyasındaki her türlü hedefi imha etme kapasitesine sahip taarruz İHA'ları ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/rusya-savunma-bakanligi-ukraynada-iki-trafo-merkezi-ve-iki-kuru-yuk-gemisi-vuruldu-1109777627.html
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ukrayna, kiev, elektrik kesintisi, odessa, ukrayna parlamentosu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
ukrayna, kiev, elektrik kesintisi, odessa, ukrayna parlamentosu, rusya silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Kiev'in yarısı elektriksiz kaldı
Ukrayna haber ajansı Ukrinform, başkent Kiev'in sol yakasında suların ve elektriğin kesildiğini duyurdu. Sonbahar boyunca sık sık yaşanan uzun süreli kesintiler, ulaşım ağlarından su şebekelerine kadar günlük hayatı durma noktasına getiriyor.
Ukrinform'un Telegram kanalından yapılan açıklamada, "Kiev'in sol yakasında geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Başkentin bir bölümü karanlıkta kaldı" ifadelerine yer verildi.
Kiev, son zamanlarda sürekli olarak uzun süreli elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Kesintiler nedeniyle metro seferleri ve yer üstü elektrikli toplu taşıma araçları dururken, su ve kanalizasyon şebekelerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Benzer durumun Odessa, Vinnıtsya, Volın ve Harkov başta olmak üzere diğer bölgelerde de yaşandığı bildiriliyor.
Halka "Kışa hazırlanın ve şehri terk edin" çağrısı
Eylül ayı başlarında Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Solomiya Bobrovska, halka zorlu bir kışa hazırlanmaları, Kiev'i terk etmeleri ve yakacak odun stoklamaları çağrısında bulunmuştu. Ukrayna Savunma Bakanı Danışmanı Sergey Beskrestnov ise vatandaşlara jeneratör ve akü satın alarak benzin depolamalarını tavsiye etmişti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’nın altyapı tesislerine düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bu operasyonların Ukrayna'nın askeri-ekonomik potansiyelini zayıflatmak amacıyla yapıldığını sıklıkla vurguluyor. Askeri birimler bu operasyonlarda, gerek Kiev'de gerekse Ukrayna'nın tüm coğrafyasındaki her türlü hedefi imha etme kapasitesine sahip taarruz İHA'ları ve uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar kullanıyor.