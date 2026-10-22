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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kanadadan-ilk-ziyaret-carney-ve-erdogan-gorusmesi-basladi-1109771181.html
Kanada’dan ilk ziyaret: Carney ve Erdoğan görüşmesi başladı
Kanada’dan ilk ziyaret: Carney ve Erdoğan görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Kanada’dan ilk ziyaret: Carney ve Erdoğan görüşmesi başladı
2026-10-22T15:30+0300
2026-10-22T16:04+0300
dünya
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Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii, enerji ve ticari işbirliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.Reuters'ın daha önce konu hakkında bilgi sahibi Türk kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kanada ve Türkiye'nin dört alanda ikili işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ortak bir bildiri imzalaması öngörülüyor. Bildirinin ekonomi, sosyal ilişkiler ve diplomatik işbirliğini de kapsaması, belirlenen alanlarda eylem planları hazırlamak üzere komiteler kurulması bekleniyor.Savunma ve İHA işbirliği gündemdeSavunma alanındaki görüşmelerde insansız hava araçları (İHA) ve denizcilik alanındaki işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.Kanada, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında 2024'te Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kontrollerini kaldırmıştı. Söz konusu kontroller, Türkiye'nin ihraç ettiği İHA'larda kullanılan optik teknolojileri de kapsıyordu.Reuters'a konuşan kaynaklara göre Carney'nin ziyareti sırasında savunma sanayii ve enerji sektörlerinden şirketlerin temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. Bu şirketler arasında Çalık Holding ve Sabancı Holding'in de bulunduğu belirtiliyor.Enerji başlığı: Nükleer enerji ve LNGEnerji işbirliğinin de ziyaretin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada nükleer enerjinin görüşmelerde öne çıkacağını belirtmişti.Reuters'ın haberine göre Ankara, Kanada'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kritik mineraller satın alınması olasılığının da ele alınmasını bekliyor.Carney'nin Türkiye ziyareti neden önemli?Carney, Türkiye'ye ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı oldu. Ziyaret, Kanada'nın ABD'ye olan ticari bağımlılığını azaltma ve farklı bölgesel aktörlerle ekonomik ortaklıklarını geliştirme arayışı açısından da önem taşıyor.Carney'nin ziyaret programında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/reuters-kanada-basbakani-carney-persembe-gunu-turkiyeye-geliyor-iki-ulke-savunma-dahil-4-anlasma-1109714346.html
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mark carney, ankara

Kanada’dan ilk ziyaret: Carney ve Erdoğan görüşmesi başladı

15:30 22.10.2026 (güncellendi: 16:04 22.10.2026)
Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'ye geldi
Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'ye geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir araya geldi. İki ülkenin savunma, enerji, ekonomi ve diplomatik ilişkiler dahil dört alanda işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan ortak bir bildiri imzalaması bekleniyor.
Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra savunma sanayii, enerji ve ticari işbirliği başlıklarının ele alınması bekleniyor.
Reuters'ın daha önce konu hakkında bilgi sahibi Türk kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kanada ve Türkiye'nin dört alanda ikili işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan ortak bir bildiri imzalaması öngörülüyor. Bildirinin ekonomi, sosyal ilişkiler ve diplomatik işbirliğini de kapsaması, belirlenen alanlarda eylem planları hazırlamak üzere komiteler kurulması bekleniyor.

Savunma ve İHA işbirliği gündemde

Savunma alanındaki görüşmelerde insansız hava araçları (İHA) ve denizcilik alanındaki işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.
Kanada, iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında 2024'te Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kontrollerini kaldırmıştı. Söz konusu kontroller, Türkiye'nin ihraç ettiği İHA'larda kullanılan optik teknolojileri de kapsıyordu.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre Carney'nin ziyareti sırasında savunma sanayii ve enerji sektörlerinden şirketlerin temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. Bu şirketler arasında Çalık Holding ve Sabancı Holding'in de bulunduğu belirtiliyor.

Enerji başlığı: Nükleer enerji ve LNG

Enerji işbirliğinin de ziyaretin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce yaptığı açıklamada nükleer enerjinin görüşmelerde öne çıkacağını belirtmişti.
Reuters'ın haberine göre Ankara, Kanada'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kritik mineraller satın alınması olasılığının da ele alınmasını bekliyor.

Carney'nin Türkiye ziyareti neden önemli?

Carney, Türkiye'ye ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı oldu. Ziyaret, Kanada'nın ABD'ye olan ticari bağımlılığını azaltma ve farklı bölgesel aktörlerle ekonomik ortaklıklarını geliştirme arayışı açısından da önem taşıyor.
Carney'nin ziyaret programında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bulunuyor.
Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2026
DÜNYA
Reuters: Kanada Başbakanı Carney, perşembe günü Türkiye'ye geliyor, iki ülke 'savunma dahil' 4 anlaşma imzalayacak
20 Ekim, 19:38
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